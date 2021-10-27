Зіркова тренерка Аніта Луценко поділилась унікальним комплексом вправ, який допоможе позбуватись зайвих кілограмів. Ділимось відео у нашому матеріалі.

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Тренування від Аніти Луценко

Тренування триває всього 8 хвилин, а результат просто дивовижний. Цей комплекс чудово прокачає м'язи сідниць, прес, трицепс та спину. Якщо ви хочете отримати кращий результат, можете зробити кілька повторень. Уважно слідкуйте за виконанням рухів та зберігайте амплітуду. Якість виконання вправ є дуже важливою, адже від цього залежить результат.

Зіркова тренерка рекомендує спершу потренуватись з гарбузом, а потім його з'їсти. З цього овоча можна приготувати безліч страв. Ділимось з вами цікавою добіркою:

м'ясна запіканка з гарбузом та помідорами;

суп-пюре з гарбуза та білих грибів;

гарбузова запіканка з яблуками, горіхами та медом;

гарбузове лате;

гарбузово-апельсиновий пудинг;

гарбузове варення з обліпихою;

теплий салат з гарбузом;

гарбузовий чай.

Відео тренування від Аніти Луценко:

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