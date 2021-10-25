Щоб розвінчати їх, фітнес-тренер Рома Смидюк, який розробив спеціальні курси для домашніх тренувань, розповів про справжню користь стретчингу. Ділимося дописом!
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Як стверджує тренер, розтягуватися після основного фізичного навантаження потрібно для того, щоб:
- покращити еластичність м'язів і рухливість суглобів. Таким чином прискорюється процес відновлення після навантаження і знижується ризик отримання травм;
- покращити кровообіг, що допомагає скоротити час відновлення м'язів і суглобів;
- виробити ендорфіни, які дозволяють повністю розслабитися після навантажень.
Користь стретчингу / Фото Unsplash
Текст публікації TrainAtHome.Today
Користь розтяжки / Фото інстаграм TrainAtHome.Today
Чому важливо розтягуватися після тренування? Ні, стретчинг не збільшує м'язи і не робить виразнішим рельєф. Це все міфи.
Але тягнутися після основної роботи важливо. І ось чому:
- Розтяжка покращує еластичність м'язів і рухливість суглобів. Таким чином прискорюється процес відновлення після навантаження і знижується ризик отримання травм.
- Стретчинг збільшує кровообіг, що допомагає скоротити час відновлення м'язів і суглобів.
- Також такі вправи сприяють виробленню ендорфінів і дозволяють повністю розслабитися після навантажень.