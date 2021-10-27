Звездная тренер Анита Луценко поделилась уникальным комплексом упражнений, который поможет избавляться от лишних килограммов. Делимся видео в нашем материале.

Полезно Бессонница, отеки, хроническая усталость: как глисты истощают наш организм

Тренировка от Аниты Луценко

Тренировка длится всего 8 минут, а результат просто удивителен. Этот комплекс прекрасно прокачает ягодичные мышцы, пресс, трицепс и спину. Если вы хотите получить лучший результат, можете сделать несколько повторений. Внимательно следите за выполнением движений и сохраняйте амплитуду. Качество выполнения упражнений очень важно, ведь от этого зависит результат.

Звездная тренер рекомендует сначала потренироваться с тыквой, а потом ее съесть. Из этого овоща можно приготовить множество блюд. Делимся с вами интересной подборкой:

мясная запеканка с тыквой и помидорами;

суп-пюре из тыквы и белых грибов;

тыквенная запеканка с яблоками, орехами и медом;

тыквенное латте ;

тыквенно-апельсиновый пудинг;

тыквенное варенье с облепихой;

теплый салат с тыквой;

тыквенный чай.

Видео тренировки от Аниты Луценко:

Интересно знать Почему нужно растягиваться после физических нагрузок: тренер назвал 3 основные причины