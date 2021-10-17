Ось чому необхідно регулярно відстежувати параметри крові і за необхідності – правильно й ефективно її розріджувати. Як це зробити за допомогою відповідної дієти, розповідаємо далі.

До теми Свіжі овочі та зелень з грядки: небезпека – зовсім не в нітратах

Що означає згущення крові

"Густа кров" – це розмовний термін. Насправді кров не перетворюється з рідини на желе. Говоримо про згущення крові, коли у ній з'являється надто велика кількість еритроцитів (червоних кров'яних тілець).

Однією з найпоширеніших причин цього явища є недостатнє надходження рідини в організм (передусім води, яку потрібно пити протягом усього дня маленькими порціями). Оптимальна кількість рідини, яка повинна надійти в організм протягом доби, – 2 літри.

Випивайте необхідну кількість води щодня / Фото Pexels

Проте врахуйте, що ця кількість є рекомендованою і може відрізнятися залежно від погодних умов, ваги, віку, способу життя людини та наявності у неї гострих чи хронічних захворювань. Наприклад, при ГРВІ рекомендується споживати більше рідини, що дозволить зменшити інтоксикацію. Так само важливо більше пити, якщо людина активно пітніє (через спеку чи інтенсивні фізичні навантаження).

Кров може згущуватися й при деяких хворобах:

онкологічних;

аутоімунних;

генетичних;

вроджених.

Згущення крові небезпечне тим, що збільшує ризик утворення тромбів, які будь-якої миті можуть заблокувати просвіт судин, приміром, мозкової або легеневої артерії, призвівши до судинної катастрофи.

Наскільки поширене це явище? Щороку інсульт діагностують у майже 150 тисяч українців. 30 – 40% з них не проживає й одного місяця – смертність від інсульту в Україні є у кілька разів вищою, ніж у країнах Західної Європи. Також щороку реєструють близько 50 тисяч випадків тромбоемболії легеневої артерії. Майже кожен п’ятий пацієнт з цим діагнозом – помирає.

Тривожні симптоми, які вимагають негайного звернення по медичну допомогу:

задишка;

відчуття серцебиття (у нормі не зауважуємо як б’ється наше серце);

запаморочення, втрата свідомості;

кровохаркання;

оніміння рук або ніг;

порушення зору, чутливості або мовлення.

Як розрідити кров

Відновити правильну густину крові допоможе відповідна дієта та здоровий спосіб життя: регулярна фізична активність, повноцінний сон, уникнення стресів тощо.

Регулярна фізична активність допомагає відновити правильну густину крові / Фото Pexels

А як щодо медикаментів? На думку лікарів, одним з найбільш ефективних антикоагулянтів (так називаються ліки, які розріджують кров) є аспірин. Однак застосування фармацевтичних препаратів може супроводжуватися низкою побічних ефектів, зокрема:

запаленням печінки;

внутрішніми кровотечами;

нудотою;

діареєю.

Чи можна розрідити кров у домашніх умовах? Так, але варто перед тим проконсультуватися з лікарем. Фахівець порадить, які лікарські трави можна застосовувати паралельно з лікарськими засобами і якою дієти слід дотримуватися. Поступово, дотримуючись рекомендацій лікаря, зможете припинити прийом антикоагулянту.

Що варто їсти/пити

Основою меню для осіб із загущеною кров'ю є вода, денна норма становить, як уже згадувалося, близько 2 літрів (у розрахунку на дорослу особу). Рідини, особливо вода, розріджує кров, не дозволяючи утворюватися її згусткам. Коли людина зневоднюється (це відбувається, коли відчуваємо спрагу – ось чому пити треба, не чекаючи, коли пересохне у горлі), кров автоматично згущується.

ТОП-20 кроворозріджуючих продуктів:

овочі й фрукти (передусім червоні), у тому числі червонокачанна капуста, баклажани, виноград, сливи, полуниці, шипшина, червоні порічки, вишні, ягоди годжі;

часник (до 2 – 3 зубчиків на день) – цей овоч не дозволяє злипатися тромбоцитам;

3 зубчиків на день) – цей овоч не дозволяє злипатися тромбоцитам; цибуля (сира) – цей продукт знижує ризик серцевих нападів;

риба (найкраще – лосось);

ананас;

горіхи (бажано – мигдаль);

імбир і куркума. Ці прянощі, відомі зокрема своїми кроворозріджуючими властивостями, застосовувалися з лікувальною метою ще у Стародавньому Китаї. Їх можна як додавати у страви, так і готувати на їх основі чаї та настойки;

кайєнський перець. Ця спеція позитивно впливає на стан кровоносних судин і загалом – на роботу серцево-судинної системи;

кориця, орегано і фенхель – ці прянощі м’яко розріджують кров, перешкоджаючи утворенню тромбів.

Кілька порад, дотримуючись яких можна зміцнити здоров'я, у тому числі запобігати згущенню крові: