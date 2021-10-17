Вот почему необходимо регулярно отслеживать параметры крови и при необходимости – правильно и эффективно ее разжижать. Как это сделать с помощью соответствующей диеты, рассказываем далее.

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Что значит сгущение крови

"Густая кровь" это разговорный термин. На самом деле кровь не превращается из жидкости в желе. Говорим о сгущении крови, когда в ней появляется слишком большое количество эритроцитов (красных кровяных телец).

Одной из самых распространенных причин этого явления является недостаточное поступление жидкости в организм (прежде всего воды, которую нужно пить на протяжении всего дня маленькими порциями). Оптимальное количество жидкости, которая должна поступить в организм в течение суток, 2 литра.

Выпивайте необходимое количество воды ежедневно / Фото Pexels

Кровь может сгущаться и при некоторых болезнях:

  • онкологических;
  • аутоиммунных;
  • генетических;
  • врожденных.

Сгущение крови опасно тем, что увеличивается риск образования тромбов, которые в любой момент могут заблокировать просвет сосудов, например, мозговой или легочной артерии, приведя к сосудистой катастрофе.

Тревожные симптомы, требующие немедленного обращения за медицинской помощью:

  • одышка;
  • сердцебиение (в норме не замечаем, как бьется наше сердце);
  • головокружение, потеря сознания;
  • кровохарканье;
  • онемение рук или ног;
  • нарушение зрения, чувствительности или речи.

Как разжижить кровь

Восстановить правильную плотность крови поможет соответствующая диета и здоровый образ жизни: регулярная физическая активность, полноценный сон, избегание стрессов и тому подобное.

Регулярная физическая активность помогает восстановить правильную плотность крови / Фото Pexels

А как насчет медикаментов? По мнению врачей, одним из наиболее эффективных антикоагулянтов (так называются лекарства, которые разжижают кровь) является аспирин. Однако применение лекарственных препаратов может сопровождаться рядом побочных эффектов, в частности:

  • воспалением печени;
  • внутренними кровотечениями;
  • тошнотой;
  • диареей.

Можно ли разжижить кровь в домашних условиях? Да, но перед этим стоит все же проконсультироваться с врачом. Специалист посоветует, какие лекарственные травы можно применять параллельно с лекарственными средствами и какой диеты следует придерживаться. Постепенно, следуя рекомендациям врача, сможете прекратить прием антикоагулянта.

Что стоит есть/пить

Основой меню для лиц с загущенной кровью является вода, дневная норма которой составляет, как уже упоминалось, около 2 литров (в расчете на взрослого человека). Жидкость, особенно вода, разжижает кровь, не позволяя образовываться ее сгусткам. Когда человек обезвоживается (это происходит, когда чувствуем жажду вот почему пить надо, не дожидаясь, когда пересохнет в горле), кровь автоматически сгущается.

Топ-20 разжижающих кровь продуктов:

  • овощи и фрукты (в первую очередь красные), в том числе краснокочанная капуста, баклажаны, виноград, сливы, клубника, шиповник, красная смородина, вишни, ягоды годжи;
  • чеснок (до 2 3 зубчиков в день) этот овощ не позволяет слипаться тромбоцитам;
  • лук (сырой) этот продукт снижает риск сердечных приступов;
  • рыба (лучше всего лосось);
  • ананас;
  • орехи (желательно миндаль);
  • имбирь и куркума. Эти пряности, известные в частности своими кровно разжижающими свойствами, применялись в лечебных целях еще в Древнем Китае. Их можно как добавлять в блюда, так и готовить на их основе чаи и настойки;
  • кайенский перец. Эта специя положительно влияет на состояние кровеносных сосудов и в целом на работу сердечно-сосудистой системы;
  • корица, орегано и фенхель эти пряности мягко разжижают кровь, препятствуя образованию тромбов.

Несколько советов, следуя которым можно укрепить здоровье, в том числе предупредить сгущение крови:

  • избегайте длительного сидения или стояния. Если этого требует работа, делайте короткие, но частые перерывы на то, чтобы "размять кости" (достаточно выполнить несколько простых гимнастических упражнений);
  • выделите в своем плотном графике время на регулярные тренировки. Это особенно важно для людей, склонных к набору веса, которые уже имеют лишние килограммы или
  • страдают ожирением. К эффективным методам поддержания здоровой массы тела и, соответственно, здоровых параметров крови принадлежит ходьба (в медленном и быстром темпе), езда на велосипеде, бег трусцой и плавания;
  • если курите, избавьтесь от этой вредной привычки;
  • избегайте употребления алкоголя;
  • следите за показателями своего артериального давления;
  • регулярно проходите профилактические осмотры у врачей. Чем раньше обнаружите отклонения в работе организма, тем легче будет их устранить;
  • ложитесь спать в одно и то же время, позаботьтесь, чтобы у вас не было дефицита сна;
  • избегайте лишних стрессов, научитесь справляться с теми, которых не избежать;
  • насыщайте организм кислородом (проветривайте комнаты, чаще выходите на прогулки).