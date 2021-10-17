Вот почему необходимо регулярно отслеживать параметры крови и при необходимости – правильно и эффективно ее разжижать. Как это сделать с помощью соответствующей диеты, рассказываем далее.

К теме Свежие овощи и зелень с грядки: опасность – вовсе не в нитратах

Что значит сгущение крови

"Густая кровь" – это разговорный термин. На самом деле кровь не превращается из жидкости в желе. Говорим о сгущении крови, когда в ней появляется слишком большое количество эритроцитов (красных кровяных телец).

Одной из самых распространенных причин этого явления является недостаточное поступление жидкости в организм (прежде всего воды, которую нужно пить на протяжении всего дня маленькими порциями). Оптимальное количество жидкости, которая должна поступить в организм в течение суток, – 2 литра.

Выпивайте необходимое количество воды ежедневно / Фото Pexels

Однако учтите, что это количество является рекомендованным и может отличаться в зависимости от погодных условий, веса, возраста, образа жизни человека и наличия у него острых или хронических заболеваний. Например, при ОРВИ рекомендуется потреблять больше жидкости, что позволит уменьшить интоксикацию. Также важно больше пить, если человек активно потеет (из-за жары или интенсивных физических нагрузок).

Кровь может сгущаться и при некоторых болезнях:

онкологических;

аутоиммунных;

генетических;

врожденных.

Сгущение крови опасно тем, что увеличивается риск образования тромбов, которые в любой момент могут заблокировать просвет сосудов, например, мозговой или легочной артерии, приведя к сосудистой катастрофе.

Насколько распространено это явление? Ежегодно инсульт диагностируют почти у 150 тысяч украинцев. 30 – 40% из них не проживает и одного месяца – смертность от инсульта в Украине в несколько превышает смертность в странах Западной Европы. Также ежегодно регистрируют около 50 тысяч случаев тромбоэмболии легочной артерии. Почти каждый пятый пациент с этим диагнозом – умирает.

Тревожные симптомы, требующие немедленного обращения за медицинской помощью:

одышка;

сердцебиение (в норме не замечаем, как бьется наше сердце);

головокружение, потеря сознания;

кровохарканье;

онемение рук или ног;

нарушение зрения, чувствительности или речи.

Как разжижить кровь

Восстановить правильную плотность крови поможет соответствующая диета и здоровый образ жизни: регулярная физическая активность, полноценный сон, избегание стрессов и тому подобное.

Регулярная физическая активность помогает восстановить правильную плотность крови / Фото Pexels

А как насчет медикаментов? По мнению врачей, одним из наиболее эффективных антикоагулянтов (так называются лекарства, которые разжижают кровь) является аспирин. Однако применение лекарственных препаратов может сопровождаться рядом побочных эффектов, в частности:

воспалением печени;

внутренними кровотечениями;

тошнотой;

диареей.

Можно ли разжижить кровь в домашних условиях? Да, но перед этим стоит все же проконсультироваться с врачом. Специалист посоветует, какие лекарственные травы можно применять параллельно с лекарственными средствами и какой диеты следует придерживаться. Постепенно, следуя рекомендациям врача, сможете прекратить прием антикоагулянта.

Что стоит есть/пить

Основой меню для лиц с загущенной кровью является вода, дневная норма которой составляет, как уже упоминалось, около 2 литров (в расчете на взрослого человека). Жидкость, особенно вода, разжижает кровь, не позволяя образовываться ее сгусткам. Когда человек обезвоживается (это происходит, когда чувствуем жажду – вот почему пить надо, не дожидаясь, когда пересохнет в горле), кровь автоматически сгущается.

Топ-20 разжижающих кровь продуктов:

овощи и фрукты (в первую очередь красные), в том числе краснокочанная капуста, баклажаны, виноград, сливы, клубника, шиповник, красная смородина, вишни, ягоды годжи;

чеснок (до 2 – 3 зубчиков в день) – этот овощ не позволяет слипаться тромбоцитам;

3 зубчиков в день) этот овощ не позволяет слипаться тромбоцитам; лук (сырой) – этот продукт снижает риск сердечных приступов;

этот продукт снижает риск сердечных приступов; рыба (лучше всего – лосось);

лосось); ананас;

орехи (желательно – миндаль);

миндаль); имбирь и куркума. Эти пряности, известные в частности своими кровно разжижающими свойствами, применялись в лечебных целях еще в Древнем Китае. Их можно как добавлять в блюда, так и готовить на их основе чаи и настойки;

кайенский перец. Эта специя положительно влияет на состояние кровеносных сосудов и в целом – на работу сердечно-сосудистой системы;

на работу сердечно-сосудистой системы; корица, орегано и фенхель – эти пряности мягко разжижают кровь, препятствуя образованию тромбов.

Несколько советов, следуя которым можно укрепить здоровье, в том числе предупредить сгущение крови: