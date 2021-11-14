Про це на своїй інстаграм-сторінці розповіла оториноларинголог під ніком doctor_stasya. Зібрали факти, які допоможуть вам уникнути помилок під час лікування нежиті.

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Лікарка розповіла, що часто батьки виключають молоко із дитячого раціону під час захворювання дихальних шляхів: від астми до риніту. Щоб, на їхню думку, не продукувати додатковий слиз.

Звідки пішов міф

Скоріш за все, міф бере свій початок з індуїзму, а точніше – з Вед, які не можуть вважатися джерелом доказової інформації. Запитань безліч: наскільки коректно було зроблено переклад із санскриту, чи правильно ми трактуємо вплив молока та й взагалі – скільки років цим даним. Однак, те, що викликає скептичність у одних, стає джерелом альтернативної медицини для інших. Відтак аюрведа, яка заснована на цьому писані, активно процвітає та продовжує насаджувати безліч схожих міфів.

Що показали дослідження

Чи можна пити молоко під час застуди / Фото Pexels

Тим часом наука доказала, що молоко не підвищує продукцію слизу чи мокротиння. Було проведено не один десяток якісних досліджень, в яких вивчалася зміна кількості слизу при вживанні молока та плацебо – різниці не було виявлено.

Єдина зміна, яку виявили науковці, – густота слизу. Це пов'язано зі складом молока. Жирові міцели й справді мають властивість осідати на слизових, створюючи суб'єктне відчуття "густоти", але воно швидко проходить.

Отож,

наявність/відсутність цього продукту в раціоні не впливає на першопричини слизу;

молочні продукти є важливим джерелом кальцію, тому прибираючи їх з раціону, однаково потрібно перейти на продукти, які компенсують вміст елемента у раціоні.

А щодо нежитю – варто шукати та лікувати причину слизоутворення, а не займатися дивними обмежувальними заходами.

Текст публікації @doctor_stasya

"Молочні продукти збільшують утворення слизу" – впевнена, 99% з вас колись чули/вірили в цей МІФ.

Але йому не місце у 21-му столітті. Та й радять батькам виключити молоко з дитячого раціону при будь-яких захворюваннях дихальних шляхів від астми до риніту.

Звідки ростуть ноги

Байку прочитали у Ведах, які є священним писанням індуїзму на санскриті й не можуть братися за доказове джерело інформації. Запитання до цієї інформації виникають відразу: наскільки коректно був зроблений переклад? трактування? скільки їй сотень років?.. Проте, це не заважає процвітати Аюрведі – системі альтернативної медицини.

Природно, наукових доказів, що молоко справді підвищує продукцію слизу чи мокротиння, немає.

Було проведено не один десяток якісних досліджень, в яких вивчалася зміна кількості слизу при вживанні молока та плацебо – різниці не було виявлено.

Значним виявилася – густота слизу, який справді змінювався. Це з особливостями складу молока (жирові міцели мають властивість осідати на слизових, створюючи суб'єктне відчуття "густоти"/"кома", але швидко проходить).

Здавалося б – не пий молоко і буде тобі щастя? Не зовсім

Наявність/відсутність цього продукту в раціоні не впливає на першопричину появи слизу. Лише тимчасово "загущує" слиз, який і так був.

Молочні продукти є важливим джерелом кальцію, тому прибираючи їх потрібно компенсувати іншими продуктами.

Мораль: потрібно шукати та усунути причину слизоутворення та усувати її, а не займатися дивними обмежувальними заходами.