Об этом на своей инстаграм-странице рассказала оториноларинголог под ником doctor_stasya. Собрали факты, которые помогут вам избежать ошибок при лечении насморка.

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Врач рассказала, что часто родители исключают молоко из детского рациона во время заболевания дыхательных путей: от астмы до ринита. Чтобы, по их мнению, не продуцировать дополнительную слизь.

Откуда пошел миф

Скорее всего, миф берет свое начало из индуизма, а точнее – из Вед, которые не могут считаться источником доказательной информации. Вопросов множество: насколько корректно был сделан перевод с санскрита, правильно ли мы трактуем влияние молока и вообще – сколько лет этим данным. Однако то, что вызывает скептичность у одних, становится источником альтернативной медицины для других. Аюрведа, которая основана на этом писании, активно процветает и продолжает насаждать множество похожих мифов.

Что показали исследования

Можно ли пить молоко во время простуды / Фото Pexels

Тем временем наука доказала, что молоко не повышает продукцию слизи или мокроты. Был проведен не один десяток качественных исследований, в которых изучалось изменение количества слизи при употреблении молока и плацебо – разницы не было обнаружено.

Единственное изменение, которое обнаружили ученые, – густота слизи. Это связано с составом молока. Жировые мицеллы действительно обладают свойством оседать на слизистых, создавая субъектное ощущение "густоты", но оно быстро проходит.

Итак:

наличие/отсутствие этого продукта в рационе не влияет на причины слизи;

молочные продукты являются важным источником кальция, поэтому убирая их из рациона, все равно нужно перейти на продукты, компенсирующие содержание элемента в рационе.

А относительно насморка – следует искать и лечить причину слизистой, а не заниматься странными ограничительными мероприятиями.

Текст публикации @doctor_stasya

"Молочные продукты увеличивают образование слизи" – уверена, 99% из вас когда-то слышали/верили в этот МИФ.

Но ему не место в 21 веке. Да и советуют родителям исключить молоко из детского рациона при любых заболеваниях дыхательных путей от астмы к риниту.

Откуда растут ноги

Басню прочитали в Ведах, которые являются священным писанием индуизма на санскрите и не могут браться за доказательный источник информации. Вопросы этой информации возникают сразу: насколько корректно был сделан перевод? трактовка? сколько ей сотен лет?.. Однако это не мешает процветать Аюрведе – системе альтернативной медицины.

Естественно, научных доказательств того, что молоко действительно повышает продукцию слизи или мокроты, нет.

Был проведен не один десяток качественных исследований, в которых изучалось изменение количества слизи при употреблении молока и плацебо – разницы не было обнаружено.

Значительным оказалась – густота слизи, которая действительно менялась. Это связано с особенностями состава молока (жировые мицеллы обладают свойством оседать на слизистых, создавая субъектное ощущение "густоты"/"кома", но быстро проходит).

Казалось бы – не пей молоко и будет тебе счастье? Не совсем

Наличие/отсутствие этого продукта в рационе не влияет на причину появления слизи. Лишь временно "загущает" слизь, которая и так была.

Молочные продукты являются важным источником кальция, поэтому убирая их нужно компенсировать другими продуктами.

Мораль: нужно искать и устранить причину слизеобразования и устранять ее, а не заниматься странными ограничительными мерами.