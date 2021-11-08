Всі звикли смажити, коптити, маринувати чи запікати рибу, але мало хто пробував готувати з неї паштет. У тандемі з буряком цей морепродукт отримає зовсім інший смак і точно буде вам до вподоби. До того ж спосіб приготування такої корисної закуски дуже простий.

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Користь скумбрії

М'ясо скумбрії наситить організм багатьма корисними речовинами, серед яких: калій, магній, фосфор, натрій, залізо, кальцій, вітаміни B12 і D. Риба також багата білком і жирною кислотою омега-3. Всі ці корисні компоненти позитивно впливати на роботу організму, зокрема вживання скумбрії:

сприяє покращенню зору;

стабілізує гормональний фон;

знімає стрес і покращує настрій;

знижує рівень холестерину;

запобігає розвитку онкологічних захворювань;

підвищує рівень гемоглобіну;

запобігає атеросклерозу;

зміцнює кісткову тканину.



Користь скумбрії / Фото Unsplash

Рецепт паштету зі скумбрії

Інгредієнти

1 скумбрія;

1 буряк середнього розміру;

2 столові ложки жирного грецького йогурту або сметани;

пів лимона;

пів апельсина;

зелень для оформлення;

сіль, перець.

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Спосіб приготування



Запечіть рибу для паштету / Фото Unsplash

Крок 1. Очистьте рибу від нутрощів та добре промийте. Приправте скумбрію сіллю та перцем, всередину начиніть кільцями апельсину, змастіть олією та загорніть у фольгу. Готуйте у духовці, розігрітій до 200 градусів, протягом 10 хвилин, тоді зменште температуру до 180 і тримайте ще 15 хвилин.

Крок 2. За цей час відваріть буряк. Наберіть у каструлю води, помістіть туди овоч та варіть протягом 30 хвилин.

Крок 3. Відділіть філе готової риби від шкіри та кісток. Помістіть у блендер скумбрію, буряк, йогурт, цедру та сік 1 лимона, і збийте до однорідної суміші. Тоді додайте солі та перцю за бажанням.

Смакувати рибний паштет можна зі свіжими підсмаженими тостами, прикрасивши зеленню.