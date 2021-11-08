Все привыкли жарить, коптить, мариновать или запекать рыбу, но мало кто пробовал готовить из нее паштет. В тандеме со свеклой этот морепродукт получит совсем другой вкус и точно вам понравится. К тому же способ приготовления такой полезной закуски очень прост.

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Польза скумбрии

Мясо скумбрии напитает организм многими полезными веществами, среди которых калий, магний, фосфор, натрий, железо, кальций, витамины B12 и D. Рыба также богата белком и жирной кислотой омега-3. Все эти полезные компоненты оказывают положительное влияние на работу организма, в частности употребление скумбрии:

способствует улучшению зрения;

стабилизирует гормональный фон;

снимает стресс и улучшает настроение;

снижает уровень холестерина;

предотвращает развитие онкологических заболеваний;

повышает уровень гемоглобина;

предотвращает атеросклероз;

укрепляет костную ткань.



Польза скумбрии / Фото Unsplash

Рецепт паштета из скумбрии

Ингредиенты

1 скумбрія;

1 свекла среднего размера;

2 столовые ложки жирного греческого йогурта или сметаны;

пол лимона;

пол апельсина;

зелень для оформления;

соль, перец.

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Способ приготовления



Запечь рыбу для паштета / Фото Unsplash

Шаг 1. Очистите рыбу от внутренностей и хорошо промойте. Приправьте скумбрию солью и перцем, начините внутрь кольцами апельсина, смажьте маслом и заверните в фольгу. Готовьте в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение 10 минут, затем убавьте температуру до 180 и держите еще 15 минут.

Шаг 2. За это время отварите свеклу. Наберите в кастрюлю воды, поместите туда овощи и варите в течение 30 минут.

Шаг 3. Отделите филе готовой рыбы от кожи и костей. Поместите в блендер скумбрию, свеклу, йогурт, цедру и сок 1 лимона и взбейте до однородной смеси. Затем добавьте соли и перца по желанию.