Кашель – це рефлекторний акт, який захищає дихальні шляхи. Здорово 24 розповідають про цей симптом, його етапи розвитку та правильне лікування.

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Як правильно лікувати кашель

Що таке кашель



Кашель – це симптом ураження дихальних шляхів / Фото Unsplash

Кашель зазвичай з'являється як симптом уражених дихальних шляхів, хоча часом він може повідомляти і про інші захворювання. Він має два етапи "розвитку": сухий та вологий. Якщо у приміщенні, де ви перебуваєте, повітря достатньо зволожене і ви вживаєте потрібну кількість води, сухий кашель самостійно переходить у вологий, що є ознакою одужання. У нормі недуга триває до 3 тижнів.

Коли потрібно звертатись до лікаря



Зверніться до лікаря, якщо у вас є такі симтоми / Фото Unsplash

Існують певні симптоми, при появі яких варто негайно звертатись до лікаря, адже вони можуть призвести до ускладнень:

присутня задишка;

свист під час дихання;

сухі свистячі хрипи.

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Як лікувати



Як правильно лікувати кашель / Фото Unsplash

При звичайному кашлі педіатр не рекомендує проводити інгаляційні терапії, для цього потрібні спеціальні покази лікаря. Інгаляції принесуть користь, якщо у вас бронхообструкція, хронічні захворювання дихальних шляхів, ларингостеноз. Для таких процедур потрібно використовувати лише спеціальні та стерильні розчини.

Категорично заборонено проводити інгаляції із застосуванням:

олій та масляних розчинів;

напоїв (боржомі);

відварів трав;

ліків із пероральним застосуванням (мікстури від кашлю).

З вибором препаратів для інгаляцій варто бути дуже обачним, адже ця терапія зумовлює потрапляння речовин у дихальні шляхи. Використання шкідливих та неналежних продуктів може призвести до пневмонії.



Будьте обережні з інгаляціями / Фото Unsplash

Коли ви хворієте, не забувайте багато пити. Заборон щодо купання чи прогулянок на свіжому повітрі немає.

Педіатр Ольга Леськів також не рекомендує лікувати кашель муколітичними та відхаркувальними препаратами у дітей до 4 років. У цьому віці в малюків слабкий кашльовий рефлекс, а відхаркувальні препарати спричиняють збільшення кількості мокротиння. Тому такі ліки лише погіршать ситуацію.