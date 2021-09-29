Алерголог Мая Руселевич поділилась корисними порадами. Якщо у вас алергія, обов'язково їх дотримуйтесь.

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Як вберегти організм від небажаних ускладнень

Щорічна вакцинація від грипу



Щорічна вакцинація проти грипу є важливою / Фото Unsplash

Щорічна вакцинація проти грипу вбереже вас від найбільш поширеної сезонної інфекції. Як повідомляє МОЗ, щороку в Україні реєструють близько 6 млн інфекційних захворювань, 98% з яких припадає на грип та ГРВІ. Вакцинація від грипу знизить ймовірність тяжкого перебігу захворювання, ускладнень та смертельних випадків.

Гігієна

Важливо пам’ятати про гігієну, особливо у сезон розпалу інфекційних захворювань. Не забувайте прикриватись ліктем, коли чхаєте, та часто мийте руки. Якщо ви страждаєте атопічним дерматитом, використовуйте міцелярні олії та "мило без мила". Також варто бути обережним із антисептиками, які містять у своєму складі спирт, адже вони можуть викликати загострення. Слідкуйте, щоб антибактеріальні засоби мали гліцерин для пом'якшення шкіри.

Антисептики



Користуйтесь антисептиками / Фото Unsplash

Користуватись антисептиками варто на відстані витягнутої руки, аби випадково не вдихнути вміст баночки. У гіршому випадку це може призвести до загострення кашлю, нежиті, гіперреактивності дихальних шляхів, ларингоспазму або бронхоспазму.

Емолієнти

У осінньо-зимовий сезон варто перейти на спеціалізовану косметику. Надайте перевагу більш жирним кремам, кремам-бальзамам та ліпо-кремам.

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Зволоження



Зволожуйте повітря взимку / Фото Unsplash

З настанням опалювального сезону підтримувати комфортний рівень вологи вдома стає складніше. Взимку вікна зазвичай зачинені, і волога не поступає знадвору. А палючі батареї пересушують повітря. Тому подбайте про зволоження повітря: провітрюйте приміщення, залишайте воду поблизу батарей або ж придбайте спеціальні професійні зволожувачі. Оптимальний рівень вологості повинен складати 40-60%.⠀