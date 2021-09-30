Кашель – это рефлекторный акт, который защищает дыхательные пути. Здорово 24 рассказывают об этом симптоме, его этапах развития и правильном лечении.
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Как правильно лечить кашель
Что такое кашель
Кашель – это симптом поражения дыхательных путей / Фото Unsplash
Кашель обычно появляется как симптом пораженных дыхательных путей, хотя порой он может сообщать и о других заболеваниях. Он имеет два этапа "развития": сухой и влажный. Если в помещении, где вы находитесь, воздух достаточно увлажненный и вы употребляете нужное количество воды, сухой кашель самостоятельно переходит во влажный, что является признаком выздоровления. В норме болезнь длится до 3 недель.
Когда нужно обращаться к врачу
Обратитесь к врачу, если у вас есть такие симтомы / Фото Unsplash
Существуют определенные симптомы, при появлении которых следует немедленно обращаться к врачу, ведь они могут привести к осложнениям:
- присутствует одышка;
- свист при дыхании;
- сухие свистящие хрипы.
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Как лечить
Как правильно лечить кашель / Фото Unsplash
При обычном кашле педиатр не рекомендует проводить ингаляционные терапии, для этого нужны специальные показы врача. Ингаляции принесут пользу, если у вас бронхообструкция, хронические заболевания дыхательных путей, ларингостеноз. Для таких процедур нужно использовать только специальные и стерильные растворы.
Категорически запрещено проводить ингаляции с применением:
- масел и масляных растворов;
- напитков (боржоми);
- отваров трав;
- лекарств с пероральным применением (микстуры от кашля).
С выбором препаратов для ингаляций следует быть очень осторожным, ведь эта терапия предусматривает попадание веществ в дыхательные пути. Использование вредных и ненадлежащих продуктов может привести к пневмонии.
Будьте осторожны с ингаляциями / Фото Unsplash
Педиатр Ольга Лескив также не рекомендует лечить кашель муколитическими и отхаркивающими препаратами у детей до 4 лет. В этом возрасте у детей слабый кашлевой рефлекс, а отхаркивающие препараты вызывают увеличение количества мокроты. Поэтому такие лекарства только ухудшат ситуацию.