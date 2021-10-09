Існує два типи голоду, розповідає нутріціологиня Наталія. Це фізіологічний і емоційний види, які дуже важливо розрізняти.

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Чому постійно хочеться їсти

Фізіологічний голод

Цей голод попереджає, що варто поповнити запаси організму. Відчуття з'являється через гормон грелін. Голод виникає поступово, а дані про потребу поїсти передаються зі шлунка в мозок нервовими імпульсами.

Втамувати його дуже легко: достатньо навіть скоринки хліба і фізіологічна потреба організму буде задоволена.

Емоційний голод



Стрес призводить до емоційного голоду / Фото Unsplash

Їжа виконує психологічну функцію, адже наші емоції інколи залежать від того, що ми їмо. Якщо при поганому чи навпаки хорошому настрої ви захочете "заїсти" емоцію, то варто задуматись.

Солодощі, якими ми намагаємось відновити спокій та рівновагу, у майбутньому можуть перерости у зайві кіло. У свою чергу надмірне поїдання шкідливих снеків може викликати докори сумління, які призведуть до емоційного голоду. Це, свого роду, замкнуте коло.

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Що робити, коли весь час хочеться їсти



Як уникнути емоційного голоду / Фото Unsplash

Нутріціологиня виокремлює кілька рекомендацій, які допоможуть контролювати саме емоційний голод: