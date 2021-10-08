Существует два типа голода, рассказывает нутрициологиня Наталья. Это физиологический и эмоциональный виды, которые очень важно различать.

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Почему постоянно хочется есть

Физиологический голод

Этот голод предупреждает, что стоит пополнить запасы организма. Ощущение появляется через гормон грелин. Голод возникает постепенно, а данные о необходимости поесть передаются из желудка в мозг нервными импульсами.

Утолить его очень легко: достаточно даже корочки хлеба и физиологическая потребность организма будет удовлетворена.

Эмоциональный голод



Стресс приводит к эмоциональному голоду / Фото Unsplash

Еда выполняет психологическую функцию, ведь наши эмоции иногда зависят от того, что мы едим. Если при плохом или наоборот хорошем настроении вы захотите "заесть" эмоцию, то стоит задуматься.

Сладости, которыми мы пытаемся восстановить спокойствие и равновесие, в будущем могут перерасти в лишние кило. В свою очередь чрезмерное поедание вредных снеков может вызвать угрызения совести, которое приведет к эмоциональному голоду. Это, своего рода, замкнутый круг.

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Что делать, когда все время хочется есть



Как избежать эмоционального голода / Фото Unsplash

Нутрициологиня выделяет несколько рекомендаций, которые помогут контролировать именно эмоциональный голод: