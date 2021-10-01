Корисно, смачно і точно сподобається рідним – це про нову цікаву страву у вашому раціоні. Ділимось рецептом тарти з грибами та козячим сиром.
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Інгредієнти
Для приготування тіста вам знадобиться:
- 100 грамів борошна;
- 40 грамів вершкового масла;
- 25 мілілітрів води;
- щіпка солі.
Для начинки підготуйте:
- 150 – 200 грамів грибів;
- пів цибулини;
- 2 чайні ложки оливкової олії;
- 40 грамів козячого сиру;
- чебрець до смаку
- невеликий пучок листя шпинату;
- пів чайної ложки гірчиці;
- 1 столова ложка 15% сметани;
- 2 – 3 суцвіття цвітної капусти.
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Спосіб приготування
Крок 1. У блендер висипте борошно, сіль, додайте масло та добре збийте. Перекладіть суміш у більшу місткість, вилийте воду, замісіть тісто та покладіть його у холодильник.
Крок 2. Розігрійте пательню з олією, підсмажте подрібнену цибулю, чебрець та гриби. Паралельно приготуйте цвітну капусту: відваріть її в окропі протягом 3 – 5 хвилин. Витягніть тісто з холодильника та розкачайте шириною 3 – 4 міліметри.
Крок 3. Для начинки змішайте гриби, підсмажені з цибулею, додайте сметану, гірчицю, сіль і перець. Тісто розкладіть у формі, залишаючи вільний край 3 – 4 сантиметри для бортиків. Викладіть грибну начинку та цвітну капусту.⠀
Крок 4. Випікайте 20 – 25 хвилин при температурі 180 градусів. Після цього посипте тарту сиром, шпинатом і залиште у теплій духовці на 3 хвилини.