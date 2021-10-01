Полезно, вкусно и точно понравится родным – это о новом интересном блюде в вашем рационе. Делимся рецепту тарта с грибами и козьим сыром.

Полезно Чем опасна любовь к суши и стейкам с кровью

Рецепт полезного ужина

Ингредиенты

Для приготовления теста вам понадобится:

100 граммов муки;

40 граммов сливочного масла;

25 миллилитров воды;

щепотка соли.

Для начинки подготовьте:

150 – 200 граммов грибов;

пол луковицы;

2 чайные ложки оливкового масла;

40 граммов козьего сыра;

тимьян по вкусу

небольшой пучок листьев шпината;

пол чайной ложки горчицы;

1 столовая ложка 15% сметаны

2 – 3 соцветия цветной капусты.

К теме Как вкусно приготовить овсянку: сладкий завтрак для здорового утра

Способ приготовления

Шаг 1. В блендер высыпьте муку, соль, добавьте масло и хорошо взбейте. Переложите смесь в большую емкость, вылейте воду, замесите тесто и положите его в холодильник.

Шаг 2. Разогрейте сковороду с маслом, поджарьте измельченный лук, тимьян и грибы. Параллельно приготовьте цветную капусту: отварите ее в кипятке в течение 3 – 5 минут. Извлеките тесто из холодильника и раскатайте толщиной 3 – 4 миллиметра.

Шаг 3. Для начинки смешайте грибы, поджаренные с луком, добавьте сметану, горчицу, соль и перец. Тесто разложите в форме, оставляя свободный край 3 – 4 сантиметра для бортиков. Выложите грибную начинку и цветную капусту. ⠀