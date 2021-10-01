Полезно, вкусно и точно понравится родным – это о новом интересном блюде в вашем рационе. Делимся рецепту тарта с грибами и козьим сыром.
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Ингредиенты
Для приготовления теста вам понадобится:
- 100 граммов муки;
- 40 граммов сливочного масла;
- 25 миллилитров воды;
- щепотка соли.
Для начинки подготовьте:
- 150 – 200 граммов грибов;
- пол луковицы;
- 2 чайные ложки оливкового масла;
- 40 граммов козьего сыра;
- тимьян по вкусу
- небольшой пучок листьев шпината;
- пол чайной ложки горчицы;
- 1 столовая ложка 15% сметаны
- 2 – 3 соцветия цветной капусты.
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Способ приготовления
Шаг 1. В блендер высыпьте муку, соль, добавьте масло и хорошо взбейте. Переложите смесь в большую емкость, вылейте воду, замесите тесто и положите его в холодильник.
Шаг 2. Разогрейте сковороду с маслом, поджарьте измельченный лук, тимьян и грибы. Параллельно приготовьте цветную капусту: отварите ее в кипятке в течение 3 – 5 минут. Извлеките тесто из холодильника и раскатайте толщиной 3 – 4 миллиметра.
Шаг 3. Для начинки смешайте грибы, поджаренные с луком, добавьте сметану, горчицу, соль и перец. Тесто разложите в форме, оставляя свободный край 3 – 4 сантиметра для бортиков. Выложите грибную начинку и цветную капусту. ⠀
Шаг 4. Выпекайте 20 –25 минут при температуре 180 градусов. После этого посыпьте тарту сыром, шпинатом и оставьте в теплой духовке на 3 минуты.