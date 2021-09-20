Саме вони регулюють настрій, апетит та впливають на вагу. Про 4 важливі гормони, які можуть бути причиною, – читайте далі у нашому матеріалі.

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4 гормони, через які ви набираєте вагу

Тестостерон

Тестостерон – це гормон, який контролює метаболізм в організмі як чоловіків, так і жінок. Часто саме через збої в метаболізмі може збільшитись вага, тому за цим гормоном важливо стежити. Для того, щоб підвищити рівень тестостерону, варто відмовитись від хліба, солодощів та алкоголю.



Слідкуйте за рівнем тестостерону / Фото Pexels

Гормони щитоподібної залози

Гормони щитоподібної залози, а саме T3 і T4, відіграють важливу роль у регуляції маси тіла. А саме визначають швидкість метаболізму для всіх клітин. Порушення у роботі щитоподібної залози можуть призвести до збільшення ваги та хронічної втоми. Щоб дослідити рівень гормонів, варто звернутись ендокринолога. Також рекомендуємо зменшити споживання йоду, кофеїну та сої. Надавайте перевагу броколі, шпинату, капусті та іншим овочам.

Кортизол

Кортизол починає зростати, коли ви перебуваєте у стані стресу. Проблеми зі сном, надмірна кількість кофеїну та шкідливі перекуси негативно відбиваються на вашій вазі. Через ріст кортизолу жир починає відкладатися на животі та шиї. У цьому випадку варто приділити більше уваги не силовим навантаженням, а тим, які допоможуть зняти стрес. Спробуйте йогу або медитацію та не забувайте про повноцінний сон, який має тривати мінімум 7 годин.



Знизьте рівень стресу / Фото Unsplash

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Естрогени

Естроген – це гормон краси та молодості. Його дефіцит або надлишок негативно впливає на вагу. Щоб підтримувати нормальний рівень естрогенів в організмі, вживайте абрикоси, насіння льону, полуницю, капусту і волоські горіхи.