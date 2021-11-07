Серед головних симптомів епілепсії є судоми, які негативно впливають на все тіло. Це захворювання має значний вплив на якість життя хворих. Хмизу у вогонь додають популярні міфи, які Здорово 24 вирішили спростувати.

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Міфи про епілепсію

Кожен, хто має судоми, хворіє на епілепсію

Причиною судом може бути не лише епілепсія. Це захворювання пов'язане з аномальною електричною активністю в мозку. Своєю чергою, не епілептичні напади можуть виникати через низький рівень цукру в крові, проблеми з роботою серця, стан психічного здоров'я та психологічну травму.

Люди з епілепсією не можуть працювати

Судоми можна контролювати за допомогою медикаментів. Тому люди, які страждають на епілепсію, можуть працювати. Існує чимало відомих лікарів з цим захворюванням.



Існують препарати, які контролюють судоми / Фото Unsplash

Епілепсія заразна

Один з найбільш поширених міфів, який існує про це захворювання. Проте ви не знайдете жодних його підтверджень, адже епілепсія не заразна. У ВООЗ повідомляють, що така популярність міфу пов'язана з тим, що причина захворювання у 50% випадків досі невідома. Спровокувати появу цього розладу може:

пошкодження мозку під час або одразу після народження;

пороки розвитку мозку з генетичним походженням;

важкі травми голови;

інсульт;

інфекції мозку, такі як менінгіт або енцефаліт;

деякі генетичні синдроми;

пухлини головного мозку.

Люди з епілепсією емоційно нестабільні

Значна частина людей вірить, що люди з епілептичним захворюванням, швидше за все, будуть "емоційно нестабільними". Але це брехня.

Це тривожно мати судомний розлад і знати, що судоми можуть виникнути в будь-який час, але більшість пацієнтів з епілепсією задоволені і більшість випадків епілепсії легко контролювати за допомогою монотерапії або препаратів від судом,

– пояснює доктор Кліффорда Сігіла.

Епілепсія – це психічне захворювання

Більшість хворих не мають ані когнітивних, ані психологічних проблем. Хоча є певні винятки, коли неконтрольовані напади призводять до розладів психіки, які виникають, як наслідок захворювання.

Жінки з епілепсією не можуть вагітніти

Вагітність у жінок з епілепсією насправді буде складнішою. Їм доведеться частіше відвідувати лікаря та бути під постійним наглядом неврологів. Але це не означає, що вони не можуть вагітніти чи мати дітей. До того ж у 2021 з'явились нові препарати, які можна вживати проти судом вагітним.



Жінки із цим захворюванням можуть народжувати / Фото Unsplash

Коли в людини напад, її потрібно стримувати

Зазвичай епілептичні судоми тривають від 30 до 90 секунд, а причин "стримувати" хворих просто немає, адже це не сприятиме припиненню. Ви можете допомогти людині полегшити симптоми, якщо покладете їх на бік.

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Судоми болючі

Біль під час судом зустрічається рідко та має назву іктальний біль. Проте хворі зазвичай мають неприємні відчуття після нападу, які виникають внаслідок падінь або травм через тривалі м'язові скорочення.