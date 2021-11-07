Среди главных симптомов эпилепсии есть судороги, которые негативно влияют на все тело. Это заболевание оказывает значительное влияние на качество жизни больных. Дров в огонь добавляют популярные мифы, которые Здорово 24 решили опровергнуть.
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Мифы об эпилепсии
Каждый, кто имеет судороги, болеет эпилепсией
Причиной судорог может быть не только эпилепсия. Это заболевание связано с аномальной электрической активностью в мозге. В свою очередь, не эпилептические приступы могут возникать из-за низкого уровня сахара в крови, проблем с работой сердца, состояния психического здоровья и психологической травмы.
Люди с эпилепсией не могут работать
Судороги можно контролировать с помощью медикаментов. Поэтому люди, страдающие эпилепсией, могут работать. Есть немало известных врачей с этим заболеванием.
Существуют препараты, контролирующие судороги / Фото Unsplash
Эпилепсия заразна
Один из наиболее распространенных мифов, существующий об этом заболевании. Однако вы не найдете никаких его подтверждений, ведь эпилепсия не заразна. В ВОЗ сообщают, что такая популярность мифа связана с тем, что причина заболевания в 50% случаев пока неизвестна. Спровоцировать появление этого расстройства может:
- повреждение мозга во время или сразу после рождения;
- пороки развития мозга с генетическим происхождением;
- тяжелые травмы головы;
- инсульт;
- инфекции мозга, такие как менингит или энцефалит;
- некоторые генетические синдромы;
- опухоли головного мозга
Люди с эпилепсией эмоционально нестабильны
Значительная часть людей верит, что люди с эпилептическим заболеванием, скорее всего, будут "эмоционально нестабильны". Но это ложь.
Это тревожно иметь судорожное расстройство и знать, что судороги могут возникнуть в любое время, но большинство пациентов с эпилепсией удовлетворены и большинство случаев эпилепсии легко контролировать с помощью монотерапии или препаратов от судорог,
– объясняет доктор Клиффорда Сигила.
Эпилепсия – это психическое заболевание
У большинства больных нет ни когнитивных, ни психологических проблем. Хотя есть некоторые исключения, когда неконтролируемые приступы приводят к расстройствам психики, которые возникают, как следствие заболевания.
Женщины с эпилепсией не могут беременеть
Беременность у женщин с эпилепсией будет сложнее. Им придется чаще посещать врача и находиться под постоянным наблюдением неврологов. Но это не значит, что они не могут беременеть или иметь детей. К тому же в 2021 появились новые препараты, которые можно использовать против судорог беременным.
Женщины с этим заболеванием могут рожать / Фото Unsplash
Когда у человека приступ, его нужно сдерживать
Обычно эпилептические судороги длятся от 30 до 90 секунд, а причин сдерживать больных просто нет, ведь это не будет способствовать прекращению. Вы можете помочь человеку облегчить симптомы, если положите их на бок.
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Судороги болезненные
Боль во время судорог встречается редко и называется иктальной болью. Однако больные обычно испытывают неприятные ощущения после приступа, возникающие вследствие падений или травм из-за длительных мышечных сокращений.