Люди, які перенесли коронавірусну хворобу, все частіше скаржаться на збереження симптомів навіть після захворювання. Це явище зветься постковідний синдром і уражає значну частину населення.
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Що таке постковідний синдром
Постковідний синдром – це симптоми, яким не можна приписати конкретний діагноз. Вони залишаються протягом 5 – 12 тижнів після хвороби та є індивідуальними для кожного хворого. Дослідження, яке провели британські вчені, доводить, що кожен 5 хворий на коронавірусну хворобу стикався із симптомами постковіду.
Постковідний синдром уражає кожного 5-го / Фото Unsplash
Ознаки
- тривале відновлення після хвороби;
- наявність клінічних симптомів COVID-19: слабкість, знесилення, тривалий кашель, задишка, втрата смаку та нюху, порушення сну та свідомості, тривожність, депресія, головний біль, суглобовий синдром, випадіння волосся, розлади ендокринної системи та інші.
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Як швидко відновитись після COVID-19
На щастя, ви можете допомогти своєму організму швидше одужати та зміцнитись. Рекомендації можуть змінюватись, в залежності від перебігу захворювання та симптоматики, які у кожного різні:
- Перш за все, подбайте про режим сну та здорове збалансоване харчування. Додайте у свій щоденний графік трохи активності, нескладних фізичних вправ та прогулянок на свіжому повітрі, які допоможуть підтримувати тіло в тонусі. Також подбайте і про активність мозку та відновлення когнітивних здібностей.
- Щодо клінічних проявів, то їх потрібно лікувати, як і звичайні симптоми під час захворювання. Якщо у вас є конкретні ознаки, рекомендуємо проконсультуватись з лікарем. Він допоможе підібрати правильні препарати.
- І завершальний етап боротьби з постковідний синдром – вакцинація, яка зменшує ризики потрапити у лікарню та втратити здоров'я внаслідок COVID-19.