Люди, які перенесли коронавірусну хворобу, все частіше скаржаться на збереження симптомів навіть після захворювання. Це явище зветься постковідний синдром і уражає значну частину населення.

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Що таке постковідний синдром

Постковідний синдром – це симптоми, яким не можна приписати конкретний діагноз. Вони залишаються протягом 5 – 12 тижнів після хвороби та є індивідуальними для кожного хворого. Дослідження, яке провели британські вчені, доводить, що кожен 5 хворий на коронавірусну хворобу стикався із симптомами постковіду.



Постковідний синдром уражає кожного 5-го / Фото Unsplash

Ознаки

тривале відновлення після хвороби;

наявність клінічних симптомів COVID-19: слабкість, знесилення, тривалий кашель, задишка, втрата смаку та нюху, порушення сну та свідомості, тривожність, депресія, головний біль, суглобовий синдром, випадіння волосся, розлади ендокринної системи та інші.

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Як швидко відновитись після COVID-19

На щастя, ви можете допомогти своєму організму швидше одужати та зміцнитись. Рекомендації можуть змінюватись, в залежності від перебігу захворювання та симптоматики, які у кожного різні: