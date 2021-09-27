Це захворювання вважається розладом сну та вражає 12% населення, згідно з дослідженням опублікованим у Журналі клінічної медицини сну. Здорово 24 розповідають про відмінності між обструктивним, центральним та складним апное сну.

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3 різновиди апное сну

Апное сну – це захворювання, яке характеризується паузами у дихання, тривалістю 10 секунд і більше. Такі затримки можуть траплятись багато разів протягом ночі. Оскільки вони короткі, людина може навіть не усвідомлювати, що у неї переривається сон. Такі пробудження завдають неабиякої шкоди здоров'ю та порушують цикл сну.

Обструктивне апное сну



Причини та симптоми обструктивного апное сну / Фото Unsplash

Найбільш поширений вид цього захворювання – обструктивне апное сну. Воно виникає через надмірне розслаблення м'язів горла. Річ у тім, що саме ці частини тіла відповідають за піднебіння, язичок, мигдалини та язик. Коли м'язи надто сильно розслабляються, то деякі тканини можуть потрапити у горло, блокуючи потік повітря у дихальних шляхах. Такі перешкоди зазвичай стають причиною хропіння. У цей момент мозок відчуває небезпеку через брак кисню та змушує ваш організм прокидатись, аби відкрити дихальні шляхи.

Згідно з дослідженнями, за 20 років відсоток хворих дуже зріс. Причиною обструктивного апное сну часто є ожиріння. За діагностикою варто звернутись до лікаря, який скерує вас на відповідне дослідження, аби виміряти кардіо-респіраторну та мозкову діяльність під час сну. Лікують це захворювання за допомогою дихального апарату, який під тиском штовхає повітря у легені через маску. Лікар також може порекомендувати схуднути та уникати сну на спині.

Центральне апное сну

Центральне апное сну виникає через збій у роботі мозку, який не надсилає належних повідомлень м'язам, що контролюють дихання. Це захворювання складніше діагностувати та лікувати, ніж обструктивне. Його відносять до неврологічного виду. Центральне апное сну часто вражає людей, які мають інші захворювання: сильне ожиріння, хворобу Паркінсона, інсульт та хронічну серцеву недостатність. Причиною також можуть бути ліки, такі як опіоїди або бензодіазепіни.



Центральне апное сну діагностують методом виключення / Фото Unsplash

Діагностика центрального апное дещо складніша, адже працює за методом виключення: варто зробити тест на нічний сон, дослідити серце та мозок, аби виключити інші захворювання. Лікування центрального апное сну відбувається по-різному, в залежності від причини. Спеціаліст в першу чергу повинен розв'язати проблему, що провокує появу цього захворювання, а тоді боротись з апное.

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Синдром складного апное



Складне апное включає обструктивне та центральне / Фото Unsplash

Зовсім нещодавно лікарі виявили, що існує 3 вид апное сну, який включає центральне та обструктивне. Симптоми часто нагадують обструктивне апное, але після його лікування хвороба не зникає. У дослідженні, опублікованому в журналі Sleep Medicine Clinics, лікарі провели огляд 223 пацієнтів з діагнозом апное сну. Результати показали, що 15% усіх пацієнтів мали складне апное сну, 84 % – обструктивне, а 0,4 % – центральне. Поки лікарі працюють над дослідженням факторів, які викликають це захворювання.