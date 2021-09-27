Это заболевание считается расстройством сна и поражает 12% населения, согласно исследованию опубликованному в Журнале клинической медицины сна . Здорово 24 рассказывают о различиях между обструктивным, центральным и сложным апноэ сна.

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3 разновидности апноэ сна

Апноэ сна – это заболевание, которое характеризуется паузами в дыхание, продолжительностью 10 секунд и более. Такие задержки могут случаться много раз в течение ночи. Поскольку они короткие, человек может даже не осознавать, что у нее прерывается сон. Такие пробуждения наносят немалый ущерб здоровью и нарушают цикл сна.

Обструктивное апноэ сна



Причины и симптомы обструктивного апноэ сна / Фото Unsplash

Наиболее распространенный вид этого заболевания – обструктивное апноэ сна. Оно возникает из-за чрезмерного расслабления мышц горла. Дело в том, что именно эти части тела отвечают за небо, язычок, миндалины и язык. Когда мышцы слишком сильно расслабляются, то некоторые ткани могут попасть в горло, блокируя поток воздуха в дыхательных путях. Такие препятствия обычно становятся причиной храпа. В этот момент мозг чувствует опасность из-за нехватки кислорода и заставляет ваш организм просыпаться, чтобы открыть дыхательные пути.

Согласно исследованиям, за 20 лет процент больных очень вырос. Причиной обструктивного апноэ сна часто является ожирение. За диагностикой следует обратиться к врачу, который направит вас на соответствующее исследование, чтобы измерить кардио-респираторную и мозговую деятельность во время сна. Лечат это заболевание с помощью дыхательного аппарата, который под давлением толкает воздуха в легкие через маску. Врач также может порекомендовать похудеть и избегать сна на спине.

Центральное апноэ сна

Центральное апноэ сна возникает из-за сбоя в работе мозга, который не отправляет надлежащих сообщений мышцам, контролирующим дыхание. Это заболевание сложнее диагностировать и лечить, чем обструктивное. Его относят к неврологическому типу. Центральное апноэ сна часто поражает людей, которые имеют другие заболевания: сильное ожирение, болезнь Паркинсона, инсульт и хронической сердечной недостаточностью. Причиной также могут быть лекарства, такие как опиоиды или бензодиазепины.



Центральное апноэ сна диагностируют методом исключения / Фото Unsplash

Диагностика центрального апноэ несколько сложнее, ведь работает по методу исключения: стоит сделать тест на ночной сон, исследовать сердце и мозг, чтобы исключить другие заболевания. Лечение центрального апноэ сна происходит по-разному, в зависимости от причины. Специалист в первую очередь должен решить проблему, что провоцирует появление это заболевание, а тогда бороться с апноэ.

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Синдром сложного апноэ



Сложное апноэ включает обструктивное и центральное / Фото Unsplash