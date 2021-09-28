Надлишок відкладень, особливо надмірний, – це вже привід для тривоги. Позбутися від них можна підвищенням фізичної активності та збалансованим харчуванням, шляхом створення дефіциту калорій.

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Перед тим, як складати програму вправ і визначатися зі схемою харчування, необхідно знати, з якої причини вага "полізла наверх".

Причини набору ваги

Знижений обмін речовин

Чим старшою стає людина, тим повільніший у неї метаболізм. Організму стає набагато складніше перетравлювати їжу, що поступово призводить до набору зайвої ваги.

Малорухливий спосіб життя

Якщо ви мало рухаєтеся, не робите ніяких, навіть найдрібніших фізичних навантажень, то неминуче наберете як мінімум кілька кілограмів, впоратися з якими буде при подібному способі життя дуже складно.

Переїдання

Будь-яке переїдання – головна причина надмірної ваги. Особливо, якщо воно поєднується з сидячим способом життя. Жир буде накопичуватися в кілька разів швидше, шляхом створення великого профіциту калорій. Стреси, недосипання, провокуватимуть його, тому обов’язковим є розв'язання проблеми із джерелом подразника на початковому етапі.

Основні причини надлишкових жирових відкладень / Фото інстаграм Fat Killers

Неправильна постава

Постійно сутулячись, жир поступово буде накопичуватися в області живота і підборіддя. Щоб цього уникнути, необхідно постійно тримати спину прямо.

Гормональні зміни і збої

Коли жінка або чоловік досягають зрілого віку, відбуваються серйозні гормональні зміни, також нерідкі різні збої, які неминуче тягнуть до збільшення маси тіла.

Робота із фахівцем є обов’язковою на початкових етапах схуднення, що полегшить і пришвидшить повернення здоров’я вашому організму.