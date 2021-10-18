Одной из важнейших функций железа в организме является транспортировка кислорода из легких. В частности за это отвечает гемоглобин, который составляет с этого элемента.
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Почему железо нужно организма
Запасы железа в печени
Железо накапливается в печени, а в случае недостатка организм использует его. Именно благодаря этому вегетарианцы первые 1 – 2 года могут чувствовать комфортно с новым рационом. Однако стоит внимательно следить за уровнем железа и периодически сдавать анализы.
Железо помогает при недостатке кислорода
Гормон гепцидин отвечает за поглощение и запасания железа в организме. Если вы пережили кровопотерю или поднялись высоко в горы и вам не хватает кислорода – запасы железа начинают активно использоваться.
Нехватка железа может привести к анемии / Фото Unsplash
Некоторые продукты ухудшают усвоение железа
Существуют определенные соединения, которые негативно влияют на поглощение железа. В частности это касается чая и кофе, молочной продукции, яиц и шоколада, которые ухудшают усвоения железа. В свою очередь, помогут этому процессу витамин С, кислая среда, пища животного происхождения и морепродукты.
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Сколько нужно употреблять железа
- Взрослым мужчинам в возрасте 19 – 50 лет необходимо принимать 8 миллиграммов в день, а женщинам – 18 миллиграммов.
- Беременным следует увеличить дозу до 27 миллиграммов, из-за быстрого роста плода, которое требует усиленного кровообращения. Также больше железа нужно употреблять женщинам во время менструаций.
- Вегетарианцам стоит потреблять в 1,8 раза больше железа.
Беременным нужно употреблять больше железа / Фото Unsplash
Нехватка железа в организме может привести к железодефицитной анемии, особенно часто случается у женщин репродуктивного возраста. Для того, чтобы избежать этой болезни, добавьте в свой ежедневный рацион продукты, которые содержат много железа:
- свиная, говяжья и куриная печень;
- устрицы;
- мидии;
- чечевицу;
- вареный шпинат;
- орехи;
- бобовые;
- гречку;
- чернослив и курагу.
Устрицы содержат много железа / Фото Unsplash
В продуктах железо может быть в 2 видах: негемового и гемового. Негемовое железо свойственно растительной пищи, а вот второй вид, гемовое железо, содержится в красном мясе, птице, субпродуктах и морепродуктах.