Розповідаємо, чому так та як правильно вживати напої під час хвороби. Читайте про найкорисніше на Здорово 24!

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Більшість із нас вірить у популярний міф, начебто, вживаючи велику кількість рідини під час застуди, ми прискорюємо процес одужання. Насправді це зовсім так. У 98% випадків винуватцями респіраторних захворювань є віруси. І наш імунітет може справитися з ними без допомоги таблеток чи гарячих напоїв.

Продуктів, які можуть вплинути на перебіг респіраторних захворювань, не існує.

Так само немає і тих, які варто виключати з раціону під час нездужання чи хвороби. Попити тепленького – це хороший крок для полегшення симптомів, але скільки б ви не дали меду та м'яти, – це не усуне причину захворювання.

І все ж таки лікарі погоджуються, що не можна недооцінювати важливість рясного пиття в період захворювання на респіраторну інфекцію.

Навіщо насправді пити під час нездужання

Пити під час застуди потрібно, але зовсім неважливо, що саме / Фото Pexels

При високій температурі та потовиділенні, наш організм активно втрачає рідину. І, звичайно, її треба заповнювати. Однією з причин, чому жарознижувальні препарати недостатньо ефективні, може бути стан зневоднення. Така ситуація особливо часто спостерігається у дітей.

Коли ми здорові, організму потрібно до 8 склянок чистої води щодня. Під час хвороби потреба у рідині може збільшитися. Тому багато пити під час застуди потрібно, але зовсім неважливо, що саме: гарячий чай із лимоном, трав'яний настій, морс чи охолоджену мінералку, – організм візьме те, що йому необхідне. Тому пийте те, що вам подобається!

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Чому люди переконані, що гарячі напої допомагають вилікуватися

Більшість із нас опирається на власні спостереження. Й часто в них важко розібратися де причина, а де – наслідок.

Теплі напої полегшують симптоми застуди. Приміром, при нежиті, чай комфортної температури справді може зняти закладеність. Втім, з погляду медицини за тієї ж закладеності носа використання сольових розчинів набагато ефективніше, ніж літри гарячого чаю чи узвару.