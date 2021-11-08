Це різновид розчинної клітковини, який входить до підгрупи фруктану. Саме інулін – це їжа для кишкової мікрофлори, які відповідає за імунну систему.

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Чим корисний інулін

Інулін сприяє зниженню рівня холестерину в крові. Це відбувається через знищення ліпопротеїнів низької щільності, яких ще називають поганим холестерином.



Захистіть організм від інфекцій / Фото Unsplash

Особливо цей пробіотик буде корисним для людей з діабетом. Розчинна клітковина може уповільнити швидкість всмоктування глюкози і стримувати різкі стрибки цукру в крові після споживання їжі.

Серед переваг інуліну також:

зміцнення імунітету;

зниження рівня тригліцеридів;

допомагає при запорах;

покращує засвоєння кальцію.

Такі позитивні зміни можна отримати, вживаючи інулін у формі добавки. Для цього замочують корінь цикорію у гарячій воді та додають у їжу.

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У яких натуральних продуктах є інулін



Додайте у раціон корисні продукти / Фото Unsplash

Цей поживний компонент можна отримати з багатьох продуктів, які ви можете додавати у щоденний раціон. Разом з іншими поживними вітамінами і мінералами ви зможете зміцнити імунну систему та покращити здоров'я. Зокрема до продуктів, які містять інулін, відносять: