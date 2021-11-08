Це різновид розчинної клітковини, який входить до підгрупи фруктану. Саме інулін – це їжа для кишкової мікрофлори, які відповідає за імунну систему.
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Чим корисний інулін
Інулін сприяє зниженню рівня холестерину в крові. Це відбувається через знищення ліпопротеїнів низької щільності, яких ще називають поганим холестерином.
Захистіть організм від інфекцій / Фото Unsplash
Особливо цей пробіотик буде корисним для людей з діабетом. Розчинна клітковина може уповільнити швидкість всмоктування глюкози і стримувати різкі стрибки цукру в крові після споживання їжі.
Серед переваг інуліну також:
- зміцнення імунітету;
- зниження рівня тригліцеридів;
- допомагає при запорах;
- покращує засвоєння кальцію.
Такі позитивні зміни можна отримати, вживаючи інулін у формі добавки. Для цього замочують корінь цикорію у гарячій воді та додають у їжу.
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У яких натуральних продуктах є інулін
Додайте у раціон корисні продукти / Фото Unsplash
Цей поживний компонент можна отримати з багатьох продуктів, які ви можете додавати у щоденний раціон. Разом з іншими поживними вітамінами і мінералами ви зможете зміцнити імунну систему та покращити здоров'я. Зокрема до продуктів, які містять інулін, відносять:
- спаржу;
- банани;
- часник;
- цибулю порей;
- ріпчасту цибулю;
- артишоки;
- пшеницю;
- овес;
- соєві боби.