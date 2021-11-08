Рассказываем почему так и как правильно употреблять напитки во время болезни. Читайте о самом полезном на Здорово 24!

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Большинство из нас верит в популярный миф, словно употребляя большое количество жидкости во время простуды, мы ускоряем процесс выздоровления. На самом деле, это совсем так. В 98% случаев виновниками респираторных болезней являются вирусы. И наш иммунитет может справиться с ними без помощи таблеток или горячих напитков.

Также нет и тех, которые следует исключать из рациона во время недомогания или болезни. Попить тепленького – это хороший шаг для облегчения симптомов, но сколько бы вы ни дали меду и мяты – это не устранит причину заболевания.

И все же врачи соглашаются, что нельзя недооценивать важность обильного питья в период заболевания респираторной инфекцией.

Зачем на самом деле пить во время болезни

Пити під час застуди потрібно, але зовсім неважливо, що самеПить во время простуды нужно, но совсем неважно, что именно / Фото Pexels

При высокой температуре и потоотделении наш организм активно теряет жидкость. И, конечно, ее нужно заполнять. Одной из причин, почему жаропонижающие препараты недостаточно эффективны, может быть состояние обезвоживания. Такая ситуация особенно часто наблюдается у детей.

Когда мы здоровы, организму нужно до 8 стаканов чистой воды каждый день. При болезни потребность в жидкости может увеличиться. Поэтому много пить во время простуды нужно, но совсем неважно, что именно: горячий чай с лимоном, травяной настой, морс или охлажденную минералку, организм возьмет то, что ему необходимо. Поэтому пейте то, что вам нравится!

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Почему люди убеждены, что горячие напитки помогают вылечиться

Большинство из нас опирается на собственные наблюдения. И часто в них трудно разобраться, где причина, а где – следствие.

Теплые напитки облегчают симптомы простуды. К примеру, при насморке чай комфортной температуры действительно может снять заложенность. Но с точки зрения медицины при той же заложенности носа использование солевых растворов гораздо эффективнее литра горячего чая или компота.