Рассказываем почему так и как правильно употреблять напитки во время болезни. Читайте о самом полезном на Здорово 24!

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Большинство из нас верит в популярный миф, словно употребляя большое количество жидкости во время простуды, мы ускоряем процесс выздоровления. На самом деле, это совсем так. В 98% случаев виновниками респираторных болезней являются вирусы. И наш иммунитет может справиться с ними без помощи таблеток или горячих напитков.

Продуктов, которые могут повлиять на течение респираторных заболеваний, не существует.

Также нет и тех, которые следует исключать из рациона во время недомогания или болезни. Попить тепленького – это хороший шаг для облегчения симптомов, но сколько бы вы ни дали меду и мяты – это не устранит причину заболевания.

И все же врачи соглашаются, что нельзя недооценивать важность обильного питья в период заболевания респираторной инфекцией.

Зачем на самом деле пить во время болезни

Пить во время простуды нужно, но совсем неважно, что именно / Фото Pexels

При высокой температуре и потоотделении наш организм активно теряет жидкость. И, конечно, ее нужно заполнять. Одной из причин, почему жаропонижающие препараты недостаточно эффективны, может быть состояние обезвоживания. Такая ситуация особенно часто наблюдается у детей.

Когда мы здоровы, организму нужно до 8 стаканов чистой воды каждый день. При болезни потребность в жидкости может увеличиться. Поэтому много пить во время простуды нужно, но совсем неважно, что именно: горячий чай с лимоном, травяной настой, морс или охлажденную минералку, организм возьмет то, что ему необходимо. Поэтому пейте то, что вам нравится!

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Почему люди убеждены, что горячие напитки помогают вылечиться

Большинство из нас опирается на собственные наблюдения. И часто в них трудно разобраться, где причина, а где – следствие.

Теплые напитки облегчают симптомы простуды. К примеру, при насморке чай комфортной температуры действительно может снять заложенность. Но с точки зрения медицины при той же заложенности носа использование солевых растворов гораздо эффективнее литра горячего чая или компота.