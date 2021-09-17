Рак – це страшна та дуже підступна недуга. Адже її важко виявити на початкових етапах без медичного обстеження. НСЗУ розповіли про один з його нещадних видів, а саме лімфому – злоякісне пухлинне захворювання лімфатичної системи.

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Як розпізнати рак

Будьте обережні, адже ці симптоми можуть бути ознакою лімфоми:

збільшення лімфовузлів, яке не супроводжується болем;

пітливість вночі;

стрімка втрата ваги;

підвищена температура;

втома;

кашель.

При появі перших симптомів, варто звернутись до сімейного лікаря, щоб він вас оглянув та призначив відповідні аналізи. Обмеження та аналізи будуть безкоштовними для кожної людини, яка підписала декларацію з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром.



При появі перших симптомів зверніться до лікаря / Фото Unsplash

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До того ж діагностичні дослідження для пацієнтів з підозрою на онкозахворювання та пацієнтів у стані ремісії безкоштовні, адже покриваються амбулаторним пакетом. Медики запевняють, що у кожному такому пакеті закладені кошти на необхідний обсяг медичних послуг, яких потребує пацієнт.