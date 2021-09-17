Багато змін на нашій шкірі є результатом неправильного догляду. Водночас вони можуть сигналізувати про початок хвороботворного процесу в організмі.

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Звідки беруться червоні цятки на тілі

На жаль, однозначної відповіді на це питання немає. Дерматологи припускають, що вони можуть мати генетичну основу. А ще зауважують, що з'являються переважно у тих людей, які ігнорують здоровий спосіб життя.

Одна з найпоширеніших причин появи червоних цяток – алергія. У такий спосіб шкіра реагує на антиген – чужорідне тіло. Зазвичай є результатом використання нового продукту або косметичного засобу, до складу якого входить алергенний компонент. При цьому червоні цятки можуть з'являтися не лише у місці застосування продукту, а й поширюватися по всьому тілу і, крім того, ще й супроводжуватися свербежем. Подібні червоні цятки виникають у результаті укусу комах.

Найчастіше червоні цятки з'являються на руках та плечах / Фото medportal

Ще одна часта причина появи червоних цяток на тілі – неправильна епіляція шкіри. Зміни з'являються виключно на депільованих ділянках – на ногах, руках, під пахвами, у зоні бікіні. Ці цятки вкупі з больовими відчуттями, печінням і свербежем шкіри сигналізують про сильне подразнення шкірних покривів.

Як цього уникнути? Все просто:

Використовуйте бритву з лезом, яке дозволяє видалити небажане волосся одним рухом.

Голіть шкіру у напрямку росту волосся, не забувши попередньо її зволожити. З цією метою можна використовувати піну для гоління або інший схожий засіб (можна й звичайний гель для душу).

Не забувайте про правильний догляд за шкірою після епіляції.

Ще одна проблема – врослі волосини – також може супроводжуватися появою червоних цяток на шкірі. Якщо вам знайома ця проблема, після епіляції завжди використовуйте пом’якшуючі лосьйони або позбувайтеся зайвого волосся на тілі альтернативним і більш щадним методом – за допомогою лазеру.

Червоні цятки можуть бути пов’язані із запаленням волосяних мішечків – фолікулітом. Це захворювання частіше зустрічається у чоловіків. Спровокувати його може бактеріальна, грибкова або вірусна інфекція, хронічне подразнення шкіри (наприклад, внаслідок тертя об одяг), її механічне ушкодження чи та ж таки епіляція.

Червоні цятки можуть вказувати на судинні зміни (коли тріскають дрібні капіляри). Проте у таких випадках це радше не цятки, а дрібні судинні "зірочки". Це – не захворювання, а косметичний дефект, проте такі люди більше схильні до розацеа – хронічної запальної шкірної хвороби. Якщо ви належите до таких осіб, не забувайте, що влітку ваша шкіра потребує додаткового захисту.

Червоними цятками ми найчастіше називаємо гемангіоми. Це – доброякісні новоутворення, які виникають з аномально розвинутих судин (клітин капілярів). Такі пухлинки не становлять небезпеки для здоров'я, а тим більше життя, проте якщо є сумніви, варто показати їх лікарю, адже гемангіоми можуть виявитися й злоякісними.

Йдеться про гемангіоперицитому м'яких тканин, додатковим симптомом якої є кровотечі з носа. Також так може проявлятися саркома Капоші – злоякісна пухлина, яка локалізується на стінках кровоносних судин і проступає крізь шкіру. При цьому змінюється шкіра на ступнях і долонях. А ще так може давати про себе знати гемангіосаркома, яка вражає внутрішні органи.

Якщо виявили незрозумілі цятки на тілі, зверніться до дерматолога / Фото licsp

У людей похилого віку червоні цятки на тілі можуть сигналізувати про проблеми з печінкою, зокрема цироз. Проте врахуйте, що червоні цятки та нерівномірне забарвлення шкіри збільшуються з віком у процесі старіння шкіри – через пігментацію та судинні порушення.

Де найчастіше з'являються червоні цятки

На плечах і руках, але дискомфорт викликають переважно тоді, коли виникають навколо рота та біля очей.

Зірчасті гемангіоми – судинні зміни у вигляді дрібних червоних цяток, які розгалужуються – як правило, виникають у молодих жінок на верхній частині тулуба та обличчі. У вагітних можуть з'являтися будь-де на тілі.

Як лікують червоні цятки на тілі

Якщо зміни на шкірі болять, сверблять або викликають сумніви, варто проконсультуватися з дерматологом. Лікування залежатиме від того, що послужило причиною їх появи.

Якщо це – гемангіома і вона розростається, її доведеться видалити. Це зробить хірург або хірург-онколог скальпелем чи лазером. Менш інвазивною методикою вважається кріотерапія, коли зміну на шкірі видаляють, припаливши рідким азотом.

При висипці та алергії застосовують одні процедури. При подразненні шкіри після епіляції і внаслідок шкірних захворювань – інші.

Якщо зміни викликані неправильним доглядом за шкірою, їх можна зменшити за допомогою правильно підібраної косметики, яку можна придбати у спеціалізованих магазинах. Але якщо червоні цятки постійно рецидивують, то такі засоби краще купувати в аптеці.

Зовнішнє лікування бажано підсилити внутрішнім, тобто пероральними засобами. Проте варто пам’ятати, що при призначенні будь-якого лікування необхідно проконсультуватися з особистим лікарем, який підкаже, що слід приймати пацієнту, в яких дозах і протягом якого часу.

Не забувайте регулярно зволожувати та правильно епілювати шкіру. А також відмовтеся від косметичних засобів, які містять алергени.