Сині солодкі плоди місять у своєму складі багато пектину, який вважається чудовим пребіотиком для здорової мікрофлори кишківника. Здорово 24 розповідають, що приготувати з цього фрукту, якщо свіжі сливи вже набридли.

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Лінивий струдель зі сливами



Приготуйте смачний десерт зі слив / Фото Unsplash

Інгредієнти ⠀

2 листи тонкого бездріжджового лаваша;⠀

300 – 400 грамів слив;

1 яйце;

2 – 3 столові ложки вершкового масла;

1 столова ложка цукру;⠀

2 – 3 столові ложки вівсяних пластівців.

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Спосіб приготування



Тушкуйте сливи на пательні / Фото Unsplash

Крок 1. Сливи очистьте від кісточок та поріжте кубиками. Помістіть на пательню з розтопленим вершковим маслом, додайте цукор та готуйте 5 – 7 хвилин.

Крок 2. Тим часом висипте вівсяні пластівці у блендер та перетворіть у порошок.

Крок 3. Розгорніть листи лавашу, викладіть тушковані сливи та посипте меленими пластівцями, щоб ті увібрали всю рідину.

Крок 4. Скрутіть лаваш у рулет, а краї загорніть всередину. Зверху змочіть збитим яйцем та помістіть у духовку, розігріту до 180 градусів, на 10 хвилин.