Батьки часто ставлять собі запитання, з чого правильно готувати перекуси для дитини. Ми розповімо, якої формули варто дотримуватись та які продукти використовувати.
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Корисний обід для дитини
Формула
Варто дотримуватись правильних пропорцій під час приготування обіду. Ідеальна тарілка з поживними речовинами повинна включати:
- 50% овочів та фруктів;
- 25% пісного білка та корисних жирів;
- 25% крохмалю або цільного зерна;
- рідини.
50% овочів та фруктів
Організм дитини потребує багато вітамінів / Фото Unsplash
Контейнер для їжі повинен містити мінімум 2 – 3 різновиди овочів та фруктів. Додайте палички моркви, смужки болгарського перцю, помідори чері, огірок, яблуко, кавун чи ягоди. Саме ці продукти забезпечують організм антиоксиданти та вітамінами для боротьби з хворобами. Вітамін A сприяє здоров'ю шкіри та очей, лютеїн слугує для захисту очей від синього світла, а вітамін С – для імунітету.
25% нежирних білків і корисних жирів
Білок – це поживна речовина. Саме він дозволить довго почуватись ситим, адже перетравлюється найдовше. Також він стабілізує рівень цукру в крові. У своєму складі цей поживний елемент містить амінокислоти для росту та відновлення м'язів, цинк – для імунітету, залізо та вітамін В12 – для отримання енергії.
Приготуйте курку, індичку, тофу, зварені круто яйця, грецький йогурт, сир, горіхи або насіння.
Аби залишатись активним протягом дня, варто правильно їсти / Фото Unsplash
25% крохмалю або цільного зерна
Вуглеводи забезпечують організм потрібною енергією для функціонування. Зерна та пшениця багаті поживними речовинами та клітковиною, яка відповідає за баланс цукру в крові та травлення. Варто додати у бокс: цілозерновий хліб, крупи, гранолу, коричневий рис, кіноа, крекери, попкорн. Для того, аби наситити організм вуглеводами, не обов'язково зажди готувати гарніри. Їх можна замінити деякими овочами та фруктами: морква, кукурудза, картопля, патисони та банани чудово для цього підійдуть.
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Рідини
Важливо періодично зволожувати організм, адже навіть легке зневоднення може призвести до зниження когнітивних функцій: вплинути на час реакції, увагу, пам'ять та міркування. Тому, завжди кладіть у сумку дитини пляшечку води, щоб вона отримувала достатньо рідини протягом навчального дня.