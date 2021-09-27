Батьки часто ставлять собі запитання, з чого правильно готувати перекуси для дитини. Ми розповімо, якої формули варто дотримуватись та які продукти використовувати.

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Корисний обід для дитини

Формула

Варто дотримуватись правильних пропорцій під час приготування обіду. Ідеальна тарілка з поживними речовинами повинна включати:

50% овочів та фруктів;

25% пісного білка та корисних жирів;

25% крохмалю або цільного зерна;

рідини.

50% овочів та фруктів



Організм дитини потребує багато вітамінів / Фото Unsplash

Контейнер для їжі повинен містити мінімум 2 – 3 різновиди овочів та фруктів. Додайте палички моркви, смужки болгарського перцю, помідори чері, огірок, яблуко, кавун чи ягоди. Саме ці продукти забезпечують організм антиоксиданти та вітамінами для боротьби з хворобами. Вітамін A сприяє здоров'ю шкіри та очей, лютеїн слугує для захисту очей від синього світла, а вітамін С – для імунітету.

25% нежирних білків і корисних жирів

Білок – це поживна речовина. Саме він дозволить довго почуватись ситим, адже перетравлюється найдовше. Також він стабілізує рівень цукру в крові. У своєму складі цей поживний елемент містить амінокислоти для росту та відновлення м'язів, цинк – для імунітету, залізо та вітамін В12 – для отримання енергії.

Приготуйте курку, індичку, тофу, зварені круто яйця, грецький йогурт, сир, горіхи або насіння.



Аби залишатись активним протягом дня, варто правильно їсти / Фото Unsplash

25% крохмалю або цільного зерна

Вуглеводи забезпечують організм потрібною енергією для функціонування. Зерна та пшениця багаті поживними речовинами та клітковиною, яка відповідає за баланс цукру в крові та травлення. Варто додати у бокс: цілозерновий хліб, крупи, гранолу, коричневий рис, кіноа, крекери, попкорн. Для того, аби наситити організм вуглеводами, не обов'язково зажди готувати гарніри. Їх можна замінити деякими овочами та фруктами: морква, кукурудза, картопля, патисони та банани чудово для цього підійдуть.

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Рідини

Важливо періодично зволожувати організм, адже навіть легке зневоднення може призвести до зниження когнітивних функцій: вплинути на час реакції, увагу, пам'ять та міркування. Тому, завжди кладіть у сумку дитини пляшечку води, щоб вона отримувала достатньо рідини протягом навчального дня.