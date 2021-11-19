Не варто сумніватись у негативних впливах кока-коли. Цей напій дуже популярний та дуже шкідливий.

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Яка шкода від кока-коли

Всі солодкі та газовані напої без винятку принесуть шкоду для вашого здоров'я, зокрема це стосується і coca-cola. Люди, які зловживають такими водичками, ризикують зіткнутись з:

зайвою вагою і ожирінням;

цукровим діабетом 2 типу;

серцево-судинними захворюваннями;

хворобами нирок;

неалкогольними хворобами печінки;

карієсом.

Значна частина цих захворювань пов'язана із вживанням надмірної кількості солодкого та переїданням. Такі напої також роблять ваш раціон шкідливим.



Coca-cola шкідлива для здоров'я / Фото Unsplash

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Скільки можна вживати coca-cola без шкоди для здоров'я

Тут відповідь очевидна: чим менше – тим краще. І це правило стосується всіх шкідливих напоїв.

Перш за все варто знати, що у 0,33 літра цього напою міститься 35 грамів цукру, а в 0,5 літрі – 54 грами.

Важливо звернути увагу на калорійність, аби вирахувати "добову норму". Варто почати із загальних показників солодкого на день, вони повинні становити менше ніж 10% загального раціону, тобто з 2000 кілокалорій ви можете випитими максимум 199 кілокалорій.

В 1 грамі цукру міститься 4 кілокалорії, тобто в день ви можете з'їсти максимум 50 грамів, а це неповна пляшка 0,5 літра за умови, що ви більше нічого не буде їсти солодкого протягом дня.

Якщо ви обожнюєте цей напій, можете віддати перевагу більш здоровій версії – Zero, в якій немає доданого цукру, але є цукрозамінники – суміш аспартаму і ацесульфаму калію.