Не стоит сомневаться в негативных влияниях кока-колы. Этот напиток очень популярен и очень вреден.

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Какой вред от кока-колы

Все сладкие и газированные напитки без исключения принесут вред вашему здоровью, в частности это касается и coca-cola. Люди, злоупотребляющие такими водичками, рискуют столкнуться с:

лишним весом и ожирением;

сахарным диабетом 2 типа;

сердечно-сосудистыми заболеваниями;

болезнями почек;

неалкогольными болезнями печени;

кариесом.

Значительная часть этих заболеваний связана с употреблением избыточного сладкого и перееданием. Такие напитки также делают ваш рацион вредным.



Coca-cola вредна для здоровья / Фото Unsplash

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Сколько можно употреблять coca-cola без вреда для здоровья

Здесь ответ очевиден: чем меньше – тем лучше. И это правило касается всех вредных напитков.

Прежде всего следует знать, что в 0,33 литра этого напитка содержится 35 грамм сахара, а в 0,5 литра – 54 грамма.

Важно обратить внимание на калорийность, чтобы высчитать "суточную норму". Следует начать с общих показателей сладкого в день, они должны составлять менее 10% общего рациона, то есть с 2000 килокалорий вы можете выпитыми максимум 199 килокалорий.

В 1 грамме сахара содержится 4 килокалории, то есть в день вы можете съесть максимум 50 граммов, а это неполная бутылка 0,5 литра при условии, что вы больше ничего не будет есть сладкого в течение дня.