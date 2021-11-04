Морський, або як його ще називають ірландський мох, – це різновид червоних водоростей. Компонент і справді містить вітаміни A та E, які пов'язані зі здоров'ям шкіри та сіркою, яку застосовують проти акне та розацеа.

Читайте ГРВІ чи глисти: симптоми зараження можуть бути однакові

Завдяки живильним та антиоксидантним властивостям екстракт морського моху створює на шкірі захисний шар, що дозволяє утримувати вологу.

Він утворює на шкірі плівку, подібну до натурального білка, – пояснює косметолог Крупа Кестлайн. – Саме це допомагає укріплювати дерму та чинити імуномодулювальну дію.

Як ісландський мох впливає на шкіру / Фото Pexels

Одна з основних переваг компонента полягає у здатності утримувати воду. За словами косметолога люди, які регулярно використовують продукти на основі морського моху, можуть призупинити процес трансепідермальної втрати вологи у шкірі.

Оскільки всі корисні властивості компонента пов'язані з утворенням захисної плівки, краще використовувати його у складі крему, сироватки або будь-якого іншого незмивного засобу, оскільки в засобах для вмивання мох не настільки ефективний.