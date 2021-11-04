Морський, або як його ще називають ірландський мох, – це різновид червоних водоростей. Компонент і справді містить вітаміни A та E, які пов'язані зі здоров'ям шкіри та сіркою, яку застосовують проти акне та розацеа.
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Він утворює на шкірі плівку, подібну до натурального білка, – пояснює косметолог Крупа Кестлайн. – Саме це допомагає укріплювати дерму та чинити імуномодулювальну дію.
Як ісландський мох впливає на шкіру / Фото Pexels
Одна з основних переваг компонента полягає у здатності утримувати воду. За словами косметолога люди, які регулярно використовують продукти на основі морського моху, можуть призупинити процес трансепідермальної втрати вологи у шкірі.
Оскільки всі корисні властивості компонента пов'язані з утворенням захисної плівки, краще використовувати його у складі крему, сироватки або будь-якого іншого незмивного засобу, оскільки в засобах для вмивання мох не настільки ефективний.