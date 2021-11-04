Морской, или как его называют ирландский мох, – это разновидность красных водорослей. Компонент действительно содержит витамины A и E, которые связаны со здоровьем кожи и серой, применяемой против акне и розацеа.

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Благодаря питательным и антиоксидантным свойствам экстракт морского мха создает на коже защитный слой, позволяющий удерживать влагу.

Он образует на коже пленку, подобную натуральному белку, – объясняет косметолог Крупа Кестлайн. – Именно это помогает укреплять дерму и оказывать иммуномодулирующее действие.

Как исландский мох влияет на кожу / Фото Pexels

Одно из основных преимуществ компонента состоит в способности удерживать воду. По словам косметолога люди, регулярно использующие продукты на основе морского мха, могут приостановить процесс трансэпидермальной потери влаги в коже.

Поскольку все полезные свойства компонента связаны с образованием защитной пленки, лучше использовать его в составе крема, сыворотки или любого другого несмываемого средства, поскольку в очищающих средствах мох не столь эффективен.