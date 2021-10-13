Для приготування цієї страви вам знадобиться 25 хвилин та лише кілька інгредієнтів. Детальний рецепт читайте далі у нашому матеріалі.

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Як приготувати хрустку брюссельську капусту



Яка смакота / Фото Unsplash

Інгредієнти

700 грамів брюссельської капусти;

2 столові ложки оливкової олії;

2 столові ложки тертого сиру;

2 чайні ложки приправ;

цедра з 1 лимона.

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Спосіб приготування



Смачна та корисна закуска / Фото Unsplash

Крок 1. Наберіть воду у велику каструлю, додайте солі та доведіть до кипіння. Тоді помістіть туди брюссельську капусту, зменште вогонь та продовжуйте варити протягом 8 – 10 хвилин до готовності. За цей час наберіть в іншу каструлю крижану воду (можете додати лід). Злийте гарячу рідину та занурте капусту у холодну. Після того, як капуста охолоне, витягніть її на чистий рушник та просушіть.

Крок 2. Форму для запікання натріть олією та викладіть капусту. Зверху примніть паростки дном склянки, щоб вони стали розплющеними. Розігрійте духовку до 200 градусів та готуйте капусту протягом 10 хвилин.

Крок 3. За цей час натріть сир, цедру 1 лимона та змішайте все зі спеціями. Акуратно переверніть паростки, посипте приправами та випікайте ще 5 хвилин.