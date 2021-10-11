Здорово 24 розповідають про результати досліджень газованих напоїв без цукру. Про їхню користь та шкоду читайте далі у нашому матеріалі.

Корисно Аналізи на гельмінти: які, кому та коли здавати

Чи корисні газовані напої без цукру

Штучні підсолоджувачі провокують голод

Заміна цукру підсолоджувачами не завжди буде корисною для вас. Адже такі добавки призводять до бажання їсти більше шкідливої солодкої їжі. Тому всі калорії, які ви "зекономили" випивши дієтичний напій, ви згодом захочете компенсувати продуктом.



Газовані напої без цукру шкідливі / Фото Unsplash

Вчені з Університету Південної Каліфорнії провели дослідження та вивчили властивості штучного замінника цукру – сукралози. Люди пили 300 мілілітрів напоїв з підсолоджувачами або звичайного газованого напою з цукром. Після цього їхній мозок досліджували за допомогою МРТ та вивчали почуття голоду. Вчені дійшли висновку, що рідини з сукралозою викликають значно сильніше почуття голоду серед жінок і людей із зайвою вагою, ніж напої, що містили звичайний цукор.

Наш мозок досить розумний і його важко збити з пантелику. Коли мозок бачить, що ви спожили дуже солодку їжу або напій без жодних калорій, він шукає калорійну їжу із цукром, щоби компенсувати цю відсутність,

– пояснює Мішель Рутенштейн, кардіолог і дієтолог.

До теми Ці продукти захистять від раку грудей: їх варто додати у раціон

Чим небезпечні газовані напої



Cola zero насправді не дуже корисна / Фото Unsplash

У одному з досліджень, яке провели 8 років тому, виявили зв'язок між "дієтичними" напоями з підсолоджувачами та зайвою вагою. Вчені дійшли висновку, що люди, які протягом тижня споживали більше ніж 20 пляшок дієтичного напою зі штучними підсолоджувачами, мали вдвічі більший ризик зайвої ваги.

До того ж газовані напої із замінниками цукру можуть призводити до:

псування емалі зубів;

розвитку діабету 2 типу, особливо серед жінок;

зміни мікрофлори кишківника й регуляції інсуліну.

Тому дієтична "кола" не має поживної цінності для організму, а може лише завдати шкоди та призвести до зайвої ваги. Рекомендуємо замінити такі напої на чай чи ароматизовану воду.