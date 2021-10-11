Здорово 24 рассказывают о результатах исследований газированных напитков без сахара. Об их пользе и вреде читайте далее в нашем материале.

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Полезны ли газированные напитки без сахара

Искусственные подсластители провоцируют голод

Замена сахара подсластителями не всегда будет полезной для вас. Ведь такие добавки приводят к желанию есть больше вредной сладкой пищи. Поэтому все калории, которые вы "сэкономили" выпив диетический напиток, вы впоследствии захотите компенсировать продуктом.



Газированные напитки без сахара вредны / Фото Unsplash

Ученые из Университета Южной Калифорнии провели исследование и изучили свойства искусственного заменителя сахара – сукралози. Люди пили 300 миллилитров напитков с подсластителями или обычных напитков с сахаром . После этого их мозг исследовали с помощью МРТ и изучали чувство голода. Ученые пришли к выводу, что жидкости с сукралозой вызывают значительно сильнее чувства голода среди женщин и людей с лишним весом, чем напитки, содержащие обычный сахар.

Наш мозг достаточно умен и его трудно сбить с толку. Когда мозг видит, что вы употребили очень сладкую пищу или напиток без калорий, он ищет калорийную пищу с сахаром, чтобы компенсировать это отсутствие,

– объясняет Мишель Рутенштейн, кардиолог и диетолог.

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Чем опасны газированные напитки



Cola zero на самом деле не очень полезная / Фото Unsplash

В одном из исследований, проведенном 8 лет назад, обнаружили связь между "диетическими" напитками с подсластителями и лишним весом. Ученые пришли к выводу, что люди, которые в течение недели потребляли более 20 бутылок диетического напитка с искусственными подсластителями, имели вдвое больший риск лишнего веса.

К тому же газированные напитки с заменителями сахара могут приводить к:

порчи эмали зубов;

развития диабета 2 типа, особенно среди женщин;

изменения микрофлоры кишечника и регуляции инсулина.