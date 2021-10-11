Існують певні продукти, які можуть знизити ризики та прискорити лікування раку грудей. Обов'язково зверніть на них увагу та почніть профілактику вчасно.

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Які продукти захищають від раку грудей

Волоський горіх

Волоський горіх — це унікальний продукт, адже він має подвійний захист від раку грудей. По-перше, він містить гамма-токоферолом – вітамін, який зупиняє активацію ферменту, необхідного для виживання ракових клітин. По-друге, у склад волоських горіхів також входять холестериноподібні молекули фітостероли, які можуть допомогти регулювати рівень естрогену у чоловіків та жінок, а також уповільнити зростання клітин раку грудей, блокуючи рецептори естрогену.

Морква



Морква корисна для здоров'я / Фото Unsplash

Морква багата антиоксидантами каротиноїдами, а саме бета-каротином і альфа-каротином, які ефективно захищають від раку грудей. Вона також буде надійним захисником від раку стравоходу, легенів, товстої кишки, сечового міхура, шийки матки, простати і яєчників. До того ж це недорогий та корисний продукт.

Рукола

Зелене листя руколи містить групу органічних сполук глюкозинолати, що борються з раком. Вони розщеплюються організмом на ізотіоціанати та індол, які знижують розвиток ракових клітин і сприяють їх знищенню.

Броколі



Броколі захистять від раку грудей / Фото Unsplash

Броколі – це близький родич руколи, який також стане чудовим продуктом для профілактики раку грудей. Зокрема він містить у своєму складі сполуку сульфорафану, яка має антибактеріальний і протираковий ефект. Броколі також багаті клітковиною, яка здатна захищати від раку, змінюючи гормональний фон.

Насіння льону

Це один з найбільш досліджених та надійних продуктів, які варто вживати, аби захистити себе від раку молочної залози. Річ у тім, що насіння льону містить лігнани – це сполуки, що можуть посилювати або пригнічувати дію естрогену. Особливо це корисно для жінок у постменопаузі, адже ці елементи можуть зменшувати вироблення в організмі естрогену, що потенційно може знизити ризик раку грудей.

Зелений чай



Зелений чай чудово підійде для профілактики раку / Фото Unsplash

Зелений чай – це надійне джерело корисних антиоксидантів. Він може запобігти утворенню вільних радикалів, які призводять до пошкодження і знищення клітин. Проте захистять від раку саме поліфеноли, які містяться у складі чаю. Найбільш потужним у цій сполуці є з'єднання галат епігалокатехін, яке запобігає зростанню ракових клітин і призводить до їх руйнування.

Куркума

Куркумін, який входить до складу куркуми, збільшує активність природних клітин, які запобігають вислизанню пухлин молочної залози від імунної системи. Це активне з'єднання має протизапальні властивості та може пригнічувати ріст і поширення ракових клітин грудей.

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Гранат



Вживайте більше гранату / Фото Unsplash

Гранат — стане смачним доповненням корисного профілактичного списку. Червоні ягідки пригнічують вироблення естрогену, що запобігає поширенню ракових клітин молочної залози та зростанню пухлин.