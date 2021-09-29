Приготуйте гарбузово-вівсяні кекси та насолоджуйтесь разом зі своїми рідними. Рецепт шукайте далі у нашому матеріалі.

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Рецепт гарбузово-вівсяних кексів

Інгредієнти

1,5 склянка вівсянки;

1 чайна ложка розпушувача;

1 чайна ложка гарбузових спецій;

¼ чайної ложки харчової соди та солі;

2 яйця;

1 склянка гарбузового пюре;

¾ склянки коричневого цукру;

3 столові ложки олії виноградних кісточок або каноли;

1 чайна ложка екстракту ванілі;

⅓ склянки дрібної шоколадної стружки або сушеної журавлини.

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Спосіб приготування



Корисні кекси з гарбуза та вівсянки / Фото Eating Well

Крок 1. Вівсянку висипте у блендер і перетворіть у муку. Додайте інші сухі інгредієнти: розпушувач, гарбузові спеції, соду та сіль.

Крок 2. У суміш додайте яйця, гарбуз, коричневий цукор, олію, ванільний екстракт та збийте до однорідної маси, схожої за консистенцією на пюре. У готове тісто висипте шоколадну стружку або журавлину.

Крок 3. Розігрійте духовку до 170 градусів. Формочки для кексів наповніть тістом на дві третини. Готуйте десерт 15 – 17 хвилин і не забудьте перевірити зубочисткою. Після випікання залиште кекси у формі на 5 хвилин, а тоді витягніть і смакуйте.