Приготуйте гарбузово-вівсяні кекси та насолоджуйтесь разом зі своїми рідними. Рецепт шукайте далі у нашому матеріалі.

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Рецепт гарбузово-вівсяних кексів

Інгредієнти

  • 1,5 склянка вівсянки;
  • 1 чайна ложка розпушувача;
  • 1 чайна ложка гарбузових спецій;
  • ¼ чайної ложки харчової соди та солі;
  • 2 яйця;
  • 1 склянка гарбузового пюре;
  • ¾ склянки коричневого цукру;
  • 3 столові ложки олії виноградних кісточок або каноли;
  • 1 чайна ложка екстракту ванілі;
  • ⅓ склянки дрібної шоколадної стружки або сушеної журавлини.

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Спосіб приготування


Корисні кекси з гарбуза та вівсянки / Фото Eating Well

Крок 1. Вівсянку висипте у блендер і перетворіть у муку. Додайте інші сухі інгредієнти: розпушувач, гарбузові спеції, соду та сіль.

Крок 2. У суміш додайте яйця, гарбуз, коричневий цукор, олію, ванільний екстракт та збийте до однорідної маси, схожої за консистенцією на пюре. У готове тісто висипте шоколадну стружку або журавлину.

Крок 3. Розігрійте духовку до 170 градусів. Формочки для кексів наповніть тістом на дві третини. Готуйте десерт 15 – 17 хвилин і не забудьте перевірити зубочисткою. Після випікання залиште кекси у формі на 5 хвилин, а тоді витягніть і смакуйте.