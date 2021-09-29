Приготовьте тыквенно-овсяные кексы и наслаждайтесь вместе со своими родными. Рецепт читайте дальше в нашем материале.

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Рецепт тыквенно-овсяных кексов

Ингредиенты

1,5 стакан овсянки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

1 чайная ложка тыквенных специй;

¼ чайной ложки пищевой соды и соли;

2 яйца;

1 стакан тыквенного пюре;

¾ стакана коричневого сахара;

3 столовые ложки масла виноградных косточек или канолы;

1 чайная ложка экстракта ванили;

⅓ стакана мелкой шоколадной стружки или сушеной клюквы.

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Способ приготовления



Полезные кексы из тыквы и овсянки / Фото Eating Well

Шаг 1. Овсянку высыпьте в блендер и превратите в муку. Добавьте остальные сухие ингредиенты: разрыхлитель, тыквенные специи, соду и соль.

Шаг 2. В смесь добавьте яйца, тыкву, коричневый сахар, масло, ванильный экстракт и взбейте до однородной массы, похожей по консистенции на пюре. В готовое тесто высыпьте шоколадную стружку или клюкву.