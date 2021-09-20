Фолликулярный кератоз является следствием чрезмерного утолщения рогового слоя кожи. Давайте разберемся где он располагается.
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Чтобы понять, вспомним, из каких вообще слоев состоит наша кожа:
- верхнего (эпидермиса);
- дермы (собственно, кожи);
- подкожной клетчатки.
Так вот, роговой слой – это верхний (защитный) слой эпидермиса. Фактически это – мертвые клетки, лишенные ядра, которые постоянно отшелушиваются (обновляются). При фолликулярном кератозе роговой слой утолщается больше, чем бы это должно было происходить в норме и отшелушивается не так быстро, как бы нам этого хотелось.
Фолликулярный кератоз может возникать в любом возрасте – даже у младенцев! По сути это – не болезнь, а кожный дефект и здоровью он не вредит, поэтому лечения не требует. Но ввиду того, что может портить внешний вид, вызывая дискомфорт у человека, существуют способы, позволяющие от него избавиться, и мы вам о них расскажем.
Почему он возникает
Считается, что фолликулярный кератоз передается по наследству, но в некоторых случаях причиной может стать дефицит витамина А. Появившись в грудном возрасте, может досаждать ребенку в течение нескольких месяцев. А вот когда появляется в старшем возрасте, может беспокоить годами.
Что с этим делать
К дерматологу с этой проблемой идти не обязательно, но его профессиональные советы однозначно пригодятся, потому что всегда есть риск, что человек без медицинского образования может неправильно проинтерпретировать изменения на своей коже.
Фолликулярный кератоз / Фото Unsplash
Фолликулярный кератоз можно спутать с атопическим дерматитом или ихтиозом (наследственным заболеванием, в основе которого лежат мутации или нарушение экспрессии генов, кодирующих различные формы кератина). Врач, заподозрив аллергию, может порекомендовать провести аллергопробы.
Уход за кожей
- Чего делать не стоить, так это пытаться силой "стереть" грубые изменения на коже, поскольку это может привести к появлению неэстетичных рубцов. Скрабы применять, конечно, можно. Например, кофейный. Вы можете изготовить его самостоятельно. Для этого кофейную гущу смешайте с несколькими каплями оливкового масла и вашего любимого геля для душа.
- Принимая ванну или душ, используйте массажные перчатки из сизаля – это грубое волокно добывают из листьев агавы.
- Приобретите качественную косметику для увлажнения кожи с хорошим составом. Это могут быть кремы с содержанием алоэ или масла ши.
- Кожу при фолликулярном кератозе увлажнять надо как можно чаще, по нескольку раз в день. Рекомендуется дополнительно принимать витамин А.
- Для купания выбирайте смягчающие кремовые средства, которые будут дополнительно защищать кожу от пересыхания.
- Комочки на коже часто является раздраженными, поэтому пользуйтесь лосьонами без ароматизаторов. В идеале – теми, которые можно применять людям с атопическим дерматитом.
- Чтобы лучше наводнить кожу, наносите средства для ее увлажнения сразу после водных процедур.
Поскольку комочки образуются в результате нарушения циклического процесса отшелушивания ороговевшего слоя кожи, следует применять кремы с добавлением мочевины. Однако если выбираете крем для маленького ребенка, учтите, что содержание мочевины в нем должно быть небольшим.
Можете попробовать "полечить" кожу лазерной эпиляцией. Это – один из самых эффективных методов борьбы с фолликулярным гиперкератозом. Лазер удаляет волоски у их "источников", излучая свет, а с ним – и энергию, которую поглощает меланин из волосяного фолликула.
Пигмент разрушается, а с ним – и волосяной "мешочек". Это, собственно, и есть участок, "наполненный" мертвой кожей, который и вызывает появление некрасивых комочков. К тому же, часто проблема усугубляется вросшими волосками. Если вы когда-либо удаляли волоски с помощью бритвы, а теперь делаете это с помощью лазерной эпиляции, поймете, о чем идет речь.
Когда ожидать обострения
Обычно это происходит в осенне-зимний период, что обусловлено теплым и сухим воздухом в помещениях, где работают обогреватели, а само помещение – не так часто проветривается. Летом состояние кожи улучшается, так что можете выставлять пораженные кератозом участки на солнце. Перед приемом солнечных ванн не забудьте нанести на кожу солнцезащитный крем с достаточно высоким фильтром защиты от ультрафиолетовых лучей.