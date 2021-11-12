Якщо ви дозволятимете собі усе, але в невеликих кількостях – мозок не відчує стресу, пов'язаного з обмеженнями та посприяє вашій дієті. Ось чому не варто боятися їжі під час схуднення.

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Loz Fitness, за якою слідкує понад 41 тисяч підписників у інстаграмі, розповідає, що збільшення калорій може призвести до втрати жиру:

Ви уникнете переїдань, оскільки перестанете обмежувати себе в їжі. Як наслідок – кількість вжитої їжі буде меншою.

Інфлюенсерка також пояснила, що збільшення кількості спожитої їжі допоможе вам наростити м'язи та покращить метаболізм. До того ж інтенсивні тренування нерідко вимагають чимало енергії, яку ви теж отримуєте разом зі спожитими продуктами.

Ось, що вона радить підписникам

Блогерка вважає, що головна ціль тренувань – прийняти своє тіло / Фото інстаграм loz_fitnesss

Їжте, коли хочеться

5 – 6 прийомів їжі на день – це нормально. Якщо ви хочете перекусити – організуйте збалансовану тарілку, не їжте "на ходу".

Їжте різні продукти

Головне – підтримувати в організмі баланс корисних речовин. Для цього щодня з'їдайте по 6 – 9 порцій свіжих фруктів та овочів. Хліб також можна, але бажано обирати борошно грубого помелу. Додайте в раціон морепродукти, сири та нежирне м'ясо. Щодня випивайте щонайменше 0,5 літрів води, 2 склянки нежирного молока чи кефіру. Якщо обирати між різними видами алкоголю – віддайте перевагу бокалу сухого вина.

Їжте повільно

Не відволікайтеся на перегляд телепрограм, читання газет та журналів. Під час їжі найкраще говорити про її смак та запах – так вона краще засвоюється.

Корисні альтернативи

Немає їжі, яку неможливо замінити корисними альтернативами. Тому, замість того щоб забороняти її собі зовсім, зверніть увагу на дієтичні аналоги. Замість ароматизованих картопляних чипсів – обирайте овочеві та без спецій, замісіть молочного – чорний шоколад, замість печива – випічку з вівсяними пластівцями.

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Крім того, тренерка закликає усіх припинити гнатися за "ідеальною вагою". Вона зазначає, що люди без хворобливої худорлявості, краще сплять та показують більшу витривалість у спортзалі. Тому перш ніж сідати на дієту, спробуйте полюбити своє тіло. Ймовірно, головне – не кількість того, скільки ви їсте, а як ви бачите себе з боку.