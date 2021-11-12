Если вы будете позволять себе все, но в небольших количествах – мозг не почувствует стресса, связанного с ограничениями и поспособствует вашей диете. Вот почему не стоит бояться еды во время похудения.

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Loz Fitness, за которой следит более 41 тысячи подписчиков в инстаграмме, рассказывает, что увеличение калорий может привести к потере жира:

Вы избежите перееданий, поскольку перестанете ограничивать себя. Как следствие – количество употребленной пищи будет меньшим.

Инфлюенсер также пояснила, что увеличение количества потребленной пищи поможет вам нарастить мышцы и улучшит метаболизм. К тому же интенсивные тренировки часто требуют много энергии, которую вы тоже получаете совместно с потребленными продуктами.

Вот что она советует подписчикам

Блогерша считает, что главная цель тренировок – принятие своего тела / Фото инстаграмм loz_fitnesss

Ешьте, когда хочется

5 – 6 приемов пищи в день – это нормально. Если вы хотите перекусить – организуйте сбалансированную тарелку, не ешьте на бегу.

Ешьте разные продукты

Главное – поддерживать в организме баланс полезных веществ. Для этого ежедневно съедайте по 6 – 9 порций свежих фруктов и овощей. Хлеб также можно, но лучше выбирать муку грубого помола. Добавьте в рацион морепродукты, сыры и нежирное мясо. Ежедневно выпивайте не менее 0,5 литров воды, 2 стакана нежирного молока или кефира. Если выбирать между разными видами алкоголя – отдайте предпочтение бокалу сухого вина.

Ешьте медленно

Не отвлекайтесь на просмотр телепрограмм, чтение газет и журналов. Во время еды лучше говорить также о ее вкусе – так она лучше усваивается.

Полезные альтернативы

Нет пищи, которую невозможно заменить полезными альтернативами. Вместо того чтобы запрещать ее себе вовсе, обратите внимание на диетические аналоги. Вместо ароматизированных картофельных чипсов – выбирайте овощные и без специй, вместо молочного – черный шоколад, вместо печенья – выпечку с овсяными хлопьями.

Как фотографии искажают реальное восприятие тела / Фото инстаграмм loz_fitnesss

Кроме того, тренер призывает всех прекратить гнаться за "идеальным весом". Она отмечает, что люди без болезненной худобы лучше спят и показывают большую выносливость в спортзале. Поэтому, прежде чем садиться на диету, попробуйте полюбить свое тело. Вероятно, главное – не количество того, сколько вы едите, а как видите себя со стороны.