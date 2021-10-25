Чтобы развенчать их, фитнес-тренер Рома Смидюк, который разработал специальные курсы для домашних тренировок, рассказал о настоящей пользе стретчинга. Делимся заметкой!
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Как утверждает тренер, растягиваться после основного физической нагрузки нужно для того, чтобы:
- улучшить эластичность мышц и подвижность суставов. Таким образом ускоряется процесс восстановления после нагрузки и снижается риск получения травм;
- улучшить кровообращение, что помогает сократить время восстановления мышц и суставов;
- выработать эндорфины, которые позволяют полностью расслабиться после нагрузок.
Польза стретчинга / Фото Unsplash
Текст публикации TrainAtHome.Today
Польза растяжки / Фото инстаграм TrainAtHome.Today
Почему важно растягиваться после тренировки? Нет, стретчинг не удлиняет мышцы и не делает выразительнее рельеф. Это все мифы.
- Но тянуться после основной работы важно. И вот почему:
- Растяжка улучшает эластичность мышц и подвижность суставов. Таким образом ускоряется процесс восстановления после нагрузки и снижается риск получения травм.
- Стретчинг увеличивает кровообращение, что помогает сократить время восстановления мышц и суставов.
- Также такие упражнения способствуют выработке эндорфинов и позволяют полностью расслабиться после нагрузок.
Почему важно растягиваться после тренировки
Нет, стретчинг не удлиняет мышцы и не делает выразительнее рельеф Это все мифы.
Но тянуться после основной работы важно. И вот почему
️Растяжка улучшает эластичность мышц и подвижность суставов. Таким образом ускоряется процесс восстановления после нагрузки и снижается риск получения травм.
️Стретчинг увеличивает кровообращение, что помогает сократить время восстановления мышц и суставов.
️Также такие упражнения способствуют выработке эндорфинов и позволяют полностью расслабиться после нагрузок.