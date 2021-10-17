Серед найбільш потрібних організму є хлорофіл. Це зелений пігмент, який входить до складу хлоропластах рослин.
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Чому корисний хлорофіл
Позитивний вплив хлорофілу вперше був досліджений у 1940 році, а результати опублікували у "Американському хірургічному журналі". Тоді вчені виявили, що він може прискорювати процес регенерації тканин. Також цей елемент вже тоді вважався ефективним при інфекційних захворюваннях.
Хлорофіл допоможе почуватись здоровим / Фото Unsplash
Згодом антиоксидант дослідили детальніше і зрозуміли, що його також можна використовувати як профілактичний засіб проти пухлини товстої кишки. Тому зелені овочі та фрукти часто вважаються чудовими захисниками та попередниками онкологічних захворювань. А саме, хлорофіл запобігає порушенню структури ДНК та блокує перетворення здорових клітин у ракові.
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Також відомі й інші позитивні властивості хлорофілу
- Він пришвидшує формування сполучної тканини, яка потрібна для загоєння ерозій, виразок, відкритих ран.
- Хлорофіл сприяє виведенню токсинів з організму та стимулює роботу всіх органів завдяки антиоксидантним властивостям.
- Цей елемент підвищує функцію щитоподібної залози та підсилює секрецію ферментів підшлункової залози, також ефективний при анемії, регулює кров'яний тиск та знижує рівень стресу.
- Антибактеріальна дія – найбільш важлива, адже вона допоможе як при гострому респіраторному захворюванні, так при хронічних виразках чи ерозії.
Зелені овочі містять багато хлорофілу / Фото Unsplash
Такими корисним властивостями володіють усі рослини, багаті хлорофілом, зокрема варто зробити акцент на брюссельській капусті, броколі, шпинаті, люцерні, спіруліні та паростках пшениці.