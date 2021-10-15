Проте, своєчасно вживши необхідних заходів, можна уникнути вимушеного лікарняного та захиститися від розвитку захворювання. Як? Розповідаємо!

Актуально Аналізи на гельмінти: які, кому та коли здавати

Відпочинок

Більше відпочивайте / Фото Unsplash

Щоб дати організму відновитися, при перших ознаках застуди варто залишитися вдома. Це не лише допоможе накопичити необхідний запас енергії для боротьби з патогенними організмами, але й перешкодить зараженню ваших друзів, колег та знайомих.

Тренери дотримуються подібної думки. Якщо ви відчуваєте слабкість, краще відтермінувати похід у спортзал до моменту повного відновлення сил.

Вітамін С

Цей вітамін допомагає імунній системі боротися з будь-якими захворюваннями, тому при перших ознаках застуди радять вживати морси на основі обліпихи, готувати чай з шипшини та додати у свій раціон ківі.

Пийте більше чаїв

Зелений і білий чай багаті антиоксидантами, які позитивно впливають на імунітет. Відмінно підійде чай на основі ромашки. Додайте до напою меду, щоб підсилити його антимікробні властивості. Чай на основі ехінацеї допоможе зміцнити імунітет. А матча продемонструє тонізуючий ефект.

А ось від кави в період застуди навпаки краще відмовитися.

Заберіть з раціону цукор

Відмовтеся від кави та цукру / Фото Unsplash

Коли ви втомлені, мозок починає вимагати компенсації у вигляді десерту, утім лікарі радять відмовитися від цієї спокуси. особливо, якщо ви відчуваєте перші симптоми застуди.

Річ в тім, що цукор руйнує мікрофлору і захисні механізми кишечника. У кров починають потрапляти патогени, на які реагує імунітет. Замість того, щоб локалізуватися на застуді, захист організму починає давати збій, що призводить до погіршення самопочуття.

Читайте Чим небезпечна любов до суші та стейків із кров'ю

Білки

Щоб швидко перемогти застуду, важливо насичувати організм білком. Тому в цей період варто додати у раціон кисломолочні продукти, збагаченими білками.

Гігієна

Попри поширені міфи, медики стверджують, що під час застуди необхідно приймати душ, оскільки через піт з організму виходять токсини.