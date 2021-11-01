Насіння чіа – це справжній суперфуд, який потішить своїми неймовірними властивостями. Вони легко замінять яйця у тісті та подарують вашій страві більшу поживну цінність.
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Що таке насіння чіа
Чіа – це насінинки квітучої рослини Salvia Hispanica, які належить до виду м'ятних рослин і ростуть в Центральній Америці. Їх почали додавати у їжу ще IV столітті до нашої ери представники племен майя й ацтеків, приписуючи цьому продукту унікальні властивості, які надавали багато сили та витривалості.
Насіння чіа дуже корисне / Фото Unsplash
Насіння чіа варто і сьогодні додавати у щоденний раціон, адже у їхній склад входять клітковина, жирні кислоти Омега-3, білок, розчинні волокна, мінерали і вітаміни. До того ж цей продукт збагатить організм фосфором і магнієм. Перевагою вживання насіння чіа також є те, що воно гіпоалергенне.
Як замінити яйця насінням чіа
Замініть яйця насінням чіа / Фото Unsplash
Якщо ви використовуєте для приготування тіста для випічки яйця, то можете замінити їх на кориснішу альтернативу. Для цього необхідно розмолотити 1 чайну ложку насіння чіа, залити 2 – 3 столовими ложками води і залишити на 5 хвилин. Суміш, яка утворилася, допоможе скріпити тісто і ваша випічка вийде дієтичною.
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Що ще можна приготувати з насіння чіа
Ви можете використовувати цей корисний суперфуд для приготування багатьох десертів та страв, зокрема його можна їсти з молочними продуктами, готувати пудинги і смузі.
Приготуйте корисний пудинг / Фото Unsplash
Насіння рослини Salvia Hispanica містить у складі полінасичені жирні кислоти, які налагоджують роботу організму: ефективно борються із запальними процесами, дбають про серцево-судинну систему, відновлюють роботу гормонального фону і сприяють покращенню зору.