Для приготування лаваша можна використовувати м'ясо, овочі чи рибу. Аби ви могли урізноманітнювати буденність та експериментувати з різними смаками, ми вирішили поділитись із вами корисним тандемами, які стануть у пригоді.

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Що завернути у лаваш

Дієтологиня Світлана Фус у своєму інстаграмі поділилась великим списком продуктів, які можна поєднувати у корисні перекуси. Ви можете обрати саме той варіант, який вам найбільше до смаку:

нежирний сир, зелень і часник;

курка, листя салату, помідор, грецький йогурт, діжонська гірчиця; ⁣⁣⠀

слабосолона сьомга, свіжий огірок, зелень, кілька крапель лимонного соку;⁣⁣⠀

консервований тунець у власному соку, листя салату, свіжий огірок, помідор та болгарський перець;

вершковий сир (нежирний), варені очищені креветки, зубчик часнику⁣;⁣⠀

сир і банан (у духовку на 5 – 10 хвилин)⁣.



Приготуйте корисну начинку / Фото Unsplash

Для приготування швидкої та корисної вечері під рукою завжди повинні бути здорові продукти. Для цього покладіть у холодильник свіжі листи лаваша разом з додатками, які можна в нього завернути:

варене куряче або індиче філе;⁣⁣⠀

нежирні тверді сири;⁣⁣⠀

йогурти без добавок;⁣⁣⠀

нежирний сир;⁣⁣⠀

смажені гриби;⁣⁣⠀

овочі;⁣⁣⠀

будь-яка зелень;⁣⁣⠀

морепродукти;⁣⁣⠀

риба (зверніть увагу на філе з нежирних сортів);⁣⁣⠀

хумус;⁣⁣⠀

маринована цибуля;⁣⁣⠀

часник.⁣⁣

У якості соусу можете використовувати грецький йогурт або ж олію. Також не забувайте про спеції: сіль та перець стануть вам у пригоді. Готувати лаваш можна на грилі, у духовці або ж на пательні, додаючи кільки крапель олії.



Лаваш – це корисна і здорова страва / Фото Unsplash

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Текст публікації Світлани Фус:

Вибір начинки обмежується лише її калорійністю. В іншому ж, те, чим начинити лаваш, залежить від індивідуальних смакових уподобань.

Нежирний сир + зелень + часник.⁣⁣⠀

Курка + листя салату + помідор + грецький йогурт + діжонська гірчиця. ⁣⁣⠀

Слабосолона сьомга + свіжий огірок + зелень, + кілька крапель лимонного соку.⁣⁣⠀

Консервований тунець у власному соку + листя салату + свіжий огірок + помідор + болгарський перець.⁣⁣⠀

Вершковий сир (нежирний) + варені очищені креветки + зубчик часнику⁣⁣.

Сир + банан (у духовку на 5 – 10 хвилин)⁣⁣.

Смачною та дієтичною начинкою для лаваша стануть:⁣⁣⠀

варене куряче або індиче філе;⁣⁣⠀

нежирні тверді сири;⁣⁣⠀

йогурти без добавок;⁣⁣⠀

нежирний сир;⁣⁣⠀

смажені гриби;⁣⁣⠀

овочі;⁣⁣⠀

будь-яка зелень;⁣⁣⠀

морепродукти (у тому числі морський коктейль);⁣⁣⠀

риба (особливо філе з нежирних сортів);⁣⁣⠀

хумус;⁣⁣⠀

маринована цибуля;⁣⁣⠀

часник.

Як спеції в дієтичній начинці рекомендується використовувати мелений чорний перець і сіль. Охочим заправити начинку найкраще користуватися олією, краще оливковою. Якщо рецепт вимагає обсмажування, рекомендується скористатися невеликою кількістю олії.