Про основні з них розповіла у своєму інстаграм-акаунті дієтологиня Анна Пархоменко. Ми зібрали найцікавіше у нашому матеріалі.
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Основна мотивація перекусу – це втамування голоду, але дослідження свідчать, що люди схильні споживати апетитну їжу навіть тоді, коли вони абсолютно ситі. Це – одна з найпоширеніших причин переїдання та надмірної ваги.
Що робити, щоб не переїдати
Дієтологиня радить свідомо підійти до запрошень друзів на каву. Якщо ви відчуваєте, що не голодні – прислухайтеся до свого організму та не їжте за компанію. Ймовірно, кави цілком достатньо, щоб потеревенити з друзями.
Як зрозуміти, що ви голодні
Проаналізуйте думки, які виникають у вашій голові, коли ви стоїте перед вітриною з круасанами:
- "О, як апетитно виглядає цей круасан. Мені дуже його хочеться, він так хрумтить... Візьму до кави", – це бажання конкретного смаку і вражень від їжі. В такому випадку дієтологиня рекомендує купити випічку та скуштувати її для реалізації бажань.
- "О, круасани. Ніби не хочеться зараз їсти... Круасанів теж особливо не хочеться... Але коли я ще буду в цій кафешці? Поїм, раз я вже тут", – це страх заборон і дієт. Він пояснюється обмеженою кількістю можливостей. Мозок вважає, що варто скористатися можливістю поїсти тут та зараз, оскільки згодом такий шанс пропаде. При таких думках важливо відмовитися від купівлі круасану.
- "От Нола взяла собі еклер до чаю. А я що скажу? Що не хочу? Розпитувати почне, що та як... Простіше з'їсти, ніж пояснювати", – це страх відстояти свої кордони. У такому сценарії дієтологиня рекомендує утриматися від покупки та перекусу.
- "Я така пригнічена. Це був препоганий день на роботі, а вдома чекають самі лише клопоти. З'їм хоч цей круасан...", – це заїдання потреб. Варто розуміти, що круасан не усуне стрес, тож краще відмовитися від його купівлі.
Я люблю десерти. Я споживаю їх без докорів сумління, коли хочу, – і тобі рекомендую чинити так само. Не їсти "за компанію", "просто, бо я вже тут", "з нудьги", а їсти тоді, коли чітко хочеш саме цей продукт, хочеш відчути, як він тане в роті,
– рекомендує Анна.
Текст публікації Анни Пархоменко
Коли варто відмовитися від перекусів / Фото інстаграм Анна Пархоменко
Ви з подругою забігли на каву вже після того, як поснідали вдома. Замовили напій + смаколик. Ласощі смакують, але на душі якось... муторно.
Твої думки: "Може, десерт не ок? Тим паче на перекус, окремо від тарілки... Але ж хочеться, хіба я маю собі відмовляти?...".
Як ставитися до кав'ярень, ароматної випічки, пропозицій подруги: "Гоу на каву"?
Свідомо. У цій точці важливо розуміти, що для тебе тут і зараз означає кава плюс, наприклад, круасан. Варіанти:
- "О, як апетитно виглядає цей круасан. Мені дуже його хочеться, він так хрумтить... Візьму до кави". Це бажання конкретного смаку і вражень від їжі. Їсти, не варто відмовити.
- "О, круасани. Ніби не хочеться зараз їсти... Круасанів теж особливо не хочеться... Але коли я ще буду в цій кафешці? Поїм, раз я вже тут". Це страх заборон і дієт. Що от зараз є можливість поїсти, то треба її хапати, бо далі не буде. Буде. Їсти не варто, відмовити.
- "Блін. От Нола взяла собі еклер до чаю. А я що скажу? Що не хочу? Розпитувати почне, що та як... Простіше з'їсти, ніж пояснювати". Це страх відстояти свої кордони. Їсти не варто, відмовити.
- "Я така пригнічена. Це був препоганий день на роботі, а вдома чекають самі лише клопоти. З'їм хоч цей круасан, щоб не так тошно...". Це заїдання потреб. Їсти не варто, відмовити.
Я люблю десерти. Я споживаю їх без докорів сумління, коли хочу, – і тобі рекомендую чинити так само. Не їсти "за компанію", "просто, бо я вже тут", "з нудьги", а їсти тоді, коли чітко хочеш саме цей продукт, хочеш відчути, як він тане в роті…
Але якщо у їжі будь-які інші причини, окрім "Я хочу" – лиши її на вітрині. А собі дай… новий досвід їсти тільки тоді, коли хочеш їсти, хочеш конкретний смак.
Уже це поліпшить самопочуття. Якщо ж нашарувати такий експеримент на гармонійне харчування, твоє тіло тебе шокує.